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Четверг, 17 августа 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Прием и рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности СК России

Прием и рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности СК России в следственном отделе по городу Балашов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Граждане и организации могут беспрепятственно направлять свои обращения в следственный отдел по почтовому адресу: 412300, Саратовская область, город Балашов, улица Пугачевская, д. 340;
- поместить обращение в «Ящик для обращений и заявлений», который расположен в фойе следственного отдела в доступном для посетителей месте. Корреспонденция из ящика ежедневно вынимается, регистрируется и передается на рассмотрение;
- обратиться на личный прием к сотрудникам следственного отдела по вышеуказанному адресу в течение всего рабочего дня.
Информацию справочного характера о рассмотрении обращений можно получить по телефону 8 (8452) 39-08-50.

С уважением
Д.В. Бурикин, руководитель следственного отдела по городу Балашов СУ СК РФ по Саратовской области, полковник юстиции.
 

 