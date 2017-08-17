Прием и рассмотрение обращений граждан по вопросам деятельности СК России в следственном отделе по городу Балашов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Граждане и организации могут беспрепятственно направлять свои обращения в следственный отдел по почтовому адресу: 412300, Саратовская область, город Балашов, улица Пугачевская, д. 340;

- поместить обращение в «Ящик для обращений и заявлений», который расположен в фойе следственного отдела в доступном для посетителей месте. Корреспонденция из ящика ежедневно вынимается, регистрируется и передается на рассмотрение;

- обратиться на личный прием к сотрудникам следственного отдела по вышеуказанному адресу в течение всего рабочего дня.

Информацию справочного характера о рассмотрении обращений можно получить по телефону 8 (8452) 39-08-50.

С уважением

Д.В. Бурикин, руководитель следственного отдела по городу Балашов СУ СК РФ по Саратовской области, полковник юстиции.

