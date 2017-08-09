День поля как старт уборочной кампании

У земледельцев, как, впрочем, и у летчиков, военных, спортсменов и представителей иных рискованных профессий, есть масса своих, порой малопонятных непосвященным, примет, суеверий, традиций… Одной из подобных традиций, которые, в частности, балашовские сельхозтоваропроизводители стремятся не нарушать, является проведение перед стартом массовой уборочной кампании своеобразного большого совета специалистов аграрной отрасли. Как правило, подобные мероприятия под общим названием «День поля» проводятся на базе того или иного хозяйства. В последние годы День поля принимает у себя одно из самых успешных балашовских хозяйств - ООО «Земледелец-2002», возглавляемое Е.Ф. Салугиным. Здесь в тесном кругу коллег-единомышленников, а на время уборочной честных и открытых конкурентов за наиболее высокие производственные показатели, проводится своеобразная сверка часов, вырабатывается единая стратегия уборочных работ…



В текущем году по объективным причинам сроки начала страды несколько сдвинулись. Да и День поля, традиционно состоявшийся в Доме культуры поселка Соцземледельский (так называемая официально-теоретическая его часть) и на полях ООО «Земледелец-2002» (практическая часть), вопреки обыкновению, пришелся на первые числа августа.

В работе расширенного совещания тружеников сельскохозяйственной отрасли Балашовского муниципального района (именно в таком формате прошла первая часть масштабного мероприятия) наряду с сельхозтоваропроизводителями принял участие и глава БМР П.М.Петраков. Павел Михайлович поблагодарил аграриев за их нелегкий, но такой необходимый труд и вручил наиболее отличившимся в ходе прошедшей посевной кампании хозяйствам района почетные грамоты.

С обстоятельным докладом о готовности хозяйств Балашовского района к уборке урожая 2017 года и заготовке кормов выступил руководитель МКУ «Управления сельского хозяйства БМР» А.В. Углов (на снимке).

Как отметил Андрей Валерьевич, уборочная кампания в Балашовской районе фактически началась. Так, на 1 августа убраны первые 4 тыс. га озимых культур, валовой сбор составил почти 18 тыс. тонн при средней урожайности озимых культур 43,8 центнера с гектара. Ряд хозяйств одновременно с озимыми приступил к уборке яровых культур. В частности, на означенную дату убрано 270 га ячменя (валовой сбор составил 540 тонн). Проводится и работа по заготовке сена. Уже заготовлено свыше 40 тыс. тонн сена, в том числе 28,7 тыс. тонн для личных подсобных хозяйств. Полным ходом идет косовица сеяных трав и естественных сенокосов. В работе по заготовке кормов задействованы 153 единицы тракторов и заготовительной техники.

Докладчик подчеркнул, что хозяйства Балашовского района подошли к началу уборки, что называется, во всеоружии. Готовность комбайнового парка и валковых жаток составила 100 процентов. В настоящее время в уборочной кампании участвуют 318 комбайнов, из них 302 – на обмолоте. Полностью готовы механизированные тока, зерносклады очищены. Готовы к работе 20 зерносушилок, в хозяйствах, где имеется весовое хозяйство, проведены соответствующие метрические испытания и ремонт автомобильных весов. На транспортировке зерна с поля до мест хранения планируется задействовать 320 специализированных грузовых автомобилей…

Последние несколько лет характеризуются тем, что погода все чаще и все явственнее оказывает свое влияние как на ход сельскохозяйственных работ, так и на качество получаемого урожая. Не стал в этом смысле исключением и год нынешний. Погодные условия, которые складывались у нас в период апреля-июня (низкие дневные и ночные температуры воздуха, а также обильные осадки, когда только в мае месячная норма была превышена четырехкратно) существенно и, увы, не в лучшую сторону повлияли на проведение весенних полевых работ. Это, в свою очередь, не могло не отразиться на структуре посевных площадей, на развитии сельскохозяйственных культур. Повлияет этот фактор и на урожайность…

Так, из-за погоды, точнее сказать, из-за «непогоды», весной 2017 года земледельцам района удалось засеять 10,3 тыс. га яровой пшеницей, столько же ячменем, 9,7 тыс. га кукурузой на зерно, 1,3 тыс. га зернобобовыми культурами, 39,9 тыс. га подсолнечником и 4,7 тыс. га сахарной свеклой. Это меньше, чем планировалось посеять. Тем не менее, земледельцы не теряют надежды собрать неплохой урожай. В частности, речь идет о следующих показателях: зерновые – не менее 260 тыс. тонн, подсолнечник – 60 тыс. тонн, сахарная свекла – 120 тыс. тонн…

Для выполнения намеченных целевых индикаторов при проведении сезонных полевых работ была произведена подкормка озимых культур минеральными удобрениями на площади 31 тыс. гектаров. 21 тыс. гектаров яровых зерновых культур и 15,5 тыс. гектара технических культур были посеяны с одновременным внесением минеральных удобрений. Около 400 тонн комплексных минеральных удобрений были внесены под сев сахарной свеклы.

Хозяйства района выполняли необходимый комплекс мероприятий по уходу за сельскохозяйственными растениями. В частности, обработаны от сорной растительности, вредителей и болезней растений 32 тыс. га озимых и 33,5 тыс. га яровых зерновых культур. На площади более 45 тыс. га проведена культивация пропашных культур.

Проводились и обязательные мероприятия по сорто-смене и сортообновлению зерновых культур в объеме 1760 тонн.

Готовились к приемке урожая 2017 года и трудовые коллективы хлебоприемных пунктов. К примеру, традиционно с оценкой «отлично» подготовилась Балашовская хлебная база. Без существенных замечаний были приняты специальной комиссией также Родничковский элеватор и комбикормовый завод.

Андрей Валерьевич отметил и тот факт, что за прошедшие полгода хозяйства района продолжили процесс оснащения современной качественной специализированной техникой. В частности, ими приобретены 11 единиц тракторов, два зерноуборочных комбайна, три единицы сельскохозяйственного оборудования на общую сумму 64 млн рублей.

При подготовке и проведении сезонных полевых работ балашовскими хозяйствами были привлечены кредитные ресурсы в объеме 230 млн рублей, а также 16 млн рублей субсидий по так называемой несвязанной поддержке из федерального и областного бюджетов.

По представленным сельхозтоваропроизводителями отчетам за первые шесть месяцев текущего года, получается, что средние затраты по району на один гектар посевной площади по зерновым культурам составили 12786 рублей, по техническим культурам – 17063 рубля…

Как справедливо отметил в своем выступлении Андрей Валерьевич, работа с землей и на земле, в особенности в наших широтах, где достаточно существенен т.н. погодный фактор (не зря ведь существует даже специальный термин – «рискованное земледелие»), представляет собой отнюдь не бездумный механический труд. Напротив – это самая настоящая наука, требующая очень серьезного, вдумчивого, тщательно выверенного подхода, учитывающего, казалось бы, самые незначительные, на первый взгляд, нюансы. Одним из таких нюансов, на который до поры сельхозтоваропроизводители предпочитали просто не обращать внимания, является, с одной стороны, научно обоснованная система севооборота, а с другой стороны, - грамотное и своевременное использование минеральных удобрений. Не случайно три года назад на территории Балашовского района была проведена масштабная работа по агрохимическому обследованию всей площади. По результатам этого обследования каждому владельцу земли были выданы специальные проекты с конкретными рекомендациями специалистов по применению тех или иных минеральных удобрений. Практика последних лет наглядно свидетельствует, что наибольших урожаев добиваются именно те сельхозтоваропроизводители, которые используют эти самые минеральные удобрения.

Наряду с приведенными, безусловно, важными цифрами и фактами особое внимание в докладе А.В.Углова было уделено проблеме неформальной занятости, вопросам организации охраны труда и соблюдения правил техники безопасности, а также противопожарной безопасности при проведении сезонных полевых (в том числе и уборочных) работ.

О необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности во время работы в поле, а также о требованиях охраны труда говорили в своих выступлениях инспектор отдела по надзорной деятельности и профилактической работе А.А.Алферьев и ведущий специалист управления охраны труда администрации Балашовского муниципального района. Е.Н.Меркулов.

На правах хозяина участников нынешнего Дня поля приветствовал генеральный директор ООО «Земледелец-2002» Е.Ф.Салугин (на снимке).

Евгений Федорович подчеркнул, что нынешний год по-своему особенный и несет в себе немало громких дат и даже юбилеев. Так, поселок Соцземледельский, столь гостеприимно принимающий участников масштабных мероприятий, объединенных под общим названием «День поля» вот уже несколько лет кряду, организовался в 1932 году. Таким образом, в нынешнем году этот населенный пункт отметит уже свое 85-летие. Кроме того, одному из лидеров сельскохозяйственной отрасли Балашовского района - ООО «Земледелец-2002» исполняется уже 15 лет… Да и его бессменному руководителю Е.Ф. Салугину тоже «светит», как выразился сам Евгений Федорович, «небольшой юбилей». Эти три юбилея, безусловно, являются серьезными поводами не только для подведения определенных итогов, но и для вдумчивого, неспешного разговора о путях развития хозяйства, района в целом… И такой разговор, конечно, еще впереди. Пока же Евгений Федорович вкратце обрисовал ситуацию во вверенном ему хозяйстве, рассказал о методах работы и секретах, позволяющих ему с коллективом добиваться замечательных производственных результатов.

Отдал должное заслугам Е.Ф.Салугина и коллектива ООО «Земледелец-2002» и глава БМР П.М.Петраков (на снимке), который призвал тружеников села ориентироваться на лучших и шире использовать имеющиеся возможности работы с землей. При этом Павел Михайлович сделал особый акцент на необходимости вовремя и в полном объеме платить налоги…

Затем участники расширенного совещания перешли ко второй (практической) части, которая, как уже отмечалось, проходила на полях ООО «Земледелец-2002». Хозяева не без удовольствия продемонстрировали гостям несколько весьма перспективных участков, где урожайность варьируется от 65 до 74 центнеров с гектара, попутно рассказывая, как и чем сумели добиться столь внушительных результатов (на снимках).

Интересно, что глава БМР П.М. Петраков не удержался от соблазна и лично проехался на комбайне (на снимке), тем самым дав символический старт уборке урожая-2017 в Балашовском районе.

"БП" №№118-119 от 10 августа 2017 г.