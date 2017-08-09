Полиция отчиталась о своей деятельности

28 июля состоялось двадцатое очередное заседание Собрания депутатов Балашовского муниципального района, в работе которого приняли участие 22 народных избранника. Отсутствовал один депутат - А.Ю. Гадяцкий.



В заседании Собрания депутатов приняли участие также глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков, прокурор города Балашова старший советник юстиции А.В. Дементьев, председатели Общественного совета БМР, городского и районного советов ветеранов, представители местных печатных и электронных СМИ.

В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года №3 – ФЗ «О полиции» депутаты заслушали отчёт начальника межмуниципального отдела МВД России «Балашовский» полковника полиции В.В. Тимошина об итогах оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев текущего года.

- По итогам отчётного периода, - отметил, в частности, Виталий Тимошин, - количество зарегистрированных преступлений на территории Балашовского муниципального района увеличилось на 5,1% (с 666 до 700), число расследованных преступлений уменьшилось на 15,7% (с 445 до 375), остаток нераскрытых преступлений уменьшился на 3,4% (с 207 до 200). Доля расследованных преступлений составила 65,2% против 68,3% аналогичного периода прошлого года. Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений соответствует прошлогоднему показателю – 95, остаток нераскрытых преступлений данной категории снизился на 27,5% (с 40 до 29). В отчётном периоде уменьшилось количество таких преступлений, как убийство (с 2 до 0), причинение тяжкого вреда здоровью с 7 до 6, в том числе со смертельным исходом (с 3 до 1), грабежи (с 11 до 10), поджоги (с 5 до 4). Увеличилось количество краж (с 280 до 289), угонов автотранспорта (с 6 до 9), мошенничества (с 37 до 91). Выявлено 29 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 11фактов сбыта наркотических средств. Преступлений, совершённых в общественных местах, зарегистрировано на 7,4% больше (246 против 229). В течение полугодия работа полиции регулярно освещалась в местных СМИ.

Высказав начальнику межмуниципального отдела ряд предложений по совершенствованию работы полиции в вопросах укрепления законности и правопорядка, в частности, необходимости усиления борьбы с нарушителями общественного порядка в ночное время, улучшения совместной работы по повышению эффективности работы народной дружины, депутаты приняли его отчёт о деятельности МО МВД России «Балашовский» за первое полугодие 2017 года к сведению.

Далее депутаты рассмотрели вопрос присвоения званий «Почетный гражданин Балашовского муниципального района». Этого высокого звания единогласно удостоены четыре жителя Балашова: участник Великой Отечественной войны Василий Никанорович Савенков, член президиума Балашовского городского совета ветеранов Мария Фёдоровна Быкова, заведующая отделением организации медицинской помощи детям в общеобразовательных учреждениях, врач-педиатр Валентина Фёдоровна Позднышева, заведующий хирургическим отделением, врач-хирург ГУЗ СО «Балашовская районная больница» Иван Александрович Бабенков.

В целях упорядочения и повышения эффективности работы администрации района внесен ряд изменений в её структуру. Упразднена должность «заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам, начальник управления образования». Введены должности «заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам» и «начальник управления образования БМР». Отдел информации, общественных отношений и работе с молодёжью и управление правового обеспечения администрации БМР переведены в прямое подчинение к руководителю аппарата администрации БМР.

Рассмотрены также вопросы исполнения муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района на 2013-2017 годы», внесения ряда изменений в доходную и расходную части районного бюджета текущего года.

"БП" 33116-117 от 8 августа