Опора власти и православия

Казаки в Балашове очень активны. Их курень можно увидеть на городской площади и пешеходной зоне на многих торжественных мероприятиях, а их самих – почти повсеместно. Редко какой праздник обходится без Балашовского станичного казачьего общества.



П.М. Петраков был избран главой района относительно недавно. Казаки рассудили, что им следует лично рассказать о своей работе. Не похвальбы ради, а чтобы Павел Михайлович знал, в каких вопросах может рассчитывать на служивых.

Балашовское станичное казачье общество было зарегистрировано в Министерстве юстиции 28 июля 2010 г. Указом Президента РФ оно входит в состав Волжского казачьего войска.

Своё выступление атаман Н.М. Подкорытов начал со слов: «Казак без веры – не казак» и остановился на приоритетных направлениях деятельности: религии, культуре, работе с молодежью, казачьем образовании в детском саду «Золотой ключик» и 9-ой школе, сотрудничестве с полицией в плане осуществления правопорядка… Помощник атамана И.В. Вячин с сожалением признал, что казакам как-то тяжеловато простоять в храме воскресную службу, да и в церковь они ходят нечасто. Другое дело – подрастающее поколение: молодежь в этом плане более ответственная и дисциплинированная. Самое главное, что и младшее, и старшее поколение казаков всегда готовы поддерживать власть и всячески помогать.

Что нужно знать всем: 5-6 августа в Никольевке снова состоится полюбившийся праздник «Казачий разгуляй на Хопре». Программа фестиваля опубликована на 8-й странице нашей газеты.

"БП" №№114-115 от 3 августа