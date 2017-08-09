Очередь потихоньку движется

Жилищный вопрос в России проходит по разряду «вечных». Помнится, еще первый и последний Президент СССР М.С. Горбачев обещал к 2000-му году обеспечить каждую советскую семью отдельным жильем. Много воды утекло с тех пор, уж и Союза давно нет, а проблема осталась…



Нельзя сказать, что проблема эта совсем уж не решается. Вот и недавно в администрации Балашовского района состоялась торжественная церемония вручения сразу трем молодым семьям, так называемых, жилищных сертификатов.

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома - это именной документ, предоставляющий молодым семьям право на получение государственной субсидии, которая формируется из бюджета Российской Федерации, бюджета Саратовской области и местного бюджета на приобретение жилья. Получение данного свидетельства - это гарантированное право на получение современного жилья.

На сей раз повезло семьям Харьковских, Круговых и Касаткиных. Вручая жилищные сертификаты (на снимке), глава БМР П.М. Петраков пожелал их обладателям мудро распорядиться этими во всех смыслах ценными документами, приобрести по-настоящему достойное жилье и жить долго и счастливо уже в своем собственном доме или квартире.

К слову сказать, в этом году в нашем районе планируется вручить сертификаты пяти молодым семьям. Всего же в списке на 2017 год значатся 100 семей.

"БП" №№112-113 от 1 августа