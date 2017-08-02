7 – 9 августе в Саратове пройдет автопробег, посвященный 90-летию со дня образования ДОСААФ России

С 5 июля по 22 августа в России проходит международный комбинированный пробег «С Востока на Запад России - с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее», посвященный 90-летию со дня образования ДОСААФ России.



Региональный этап автопробега в области стартует 7 августа, когда на границе Самарской и Саратовской областей состоится встреча организаторов – региональных отделений ДОСААФ России.

В г. Пугачёве в 14.00 пройдёт митинг, на котором состоится передача эстафеты и символов комбинированного пробега, возложение цветов к памятнику ветеранам боевых действий. Из г. Пугачёва колонна выдвинется в г. Саратов.

8 августа 2017 года в 11.00 в парке Победы на Соколовой горе состоится митинг, возложение цветов к Вечному огню и церемония передачи символов пробега. Среди участников – руководители региональных отделений ДОСААФ России Нижегородской и Пензенской областей, Мордовской Республики.

По окончании мероприятий 9 августа автоколонна проследует на границу Саратовской и Волгоградской областей, где состоится передача эстафеты пробега.

Участники автопробега возложат цветы к памятнику «Военным водителям» на выезде из г. Саратова.

По информации регионального отделения ДОСААФ России Саратовской области

