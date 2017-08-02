В сентябре в прокат выйдет полнометражный художественный фильм «Крым»

28 сентября 2017 года в прокат выйдет полнометражный художественный фильм «Крым», созданный Кинокомпанией «Пиманов и партнеры» совместно с Медиахолдингом «Красная звезда». В киноленте с исторической точностью воссоздаются события, происходившие в Крыму весной 2014 года. Задача картины — предельно честно и корректно по отношению к народам России и Украины рассказать о «Крымской весне», попробовать понять, что пришлось пережить простым крымчанам в те переломные дни, и почему два близких друг другу народа были разлучены.

Инициатором проекта выступил Министр обороны Российской Федерации С.К.Шойгу, идея получила одобрение со стороны Президента Российской Федерации В.В.Путина. Окончательный вариант сценария утвержден в Администрации Президента Российской Федерации. Всестороннее содействие и помощь в организации этого масштабного проекта оказывают Аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Крымском Федеральном округе, Правительство Республики Крым, Правительство города Севастополь.

Фильм «Крым» является полномасштабным проектом по технологии съемочного процесса. В картине задействована современная боевая техника: вертолеты, военно-транспортная авиация, корабли, системы реактивного залпового огня, боевые разведывательные машины и большое количество личного состава.

Данный проект призван стать значимым социально и культурным событием, цель которого – усиление патриотических настроений у разных поколений российских граждан.



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