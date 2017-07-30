Сложный диалог в режиме откровенности

Практически еженедельно глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков (как и все его многочисленные предшественники) со своими заместителями, начальниками управлений и отделов посещает одно из сельских муниципальных образований района. Детально знакомится с работой сельских тружеников, состоянием учреждений социальной сферы, проводит встречи с селянами, вникает в их нужды и запросы. К сожалению, подобные встречи с жителями городских микрорайонов Балашова в силу различных причин проводились ранее главами гораздо реже.

Первая плановая встреча нового главы Павла Петракова с горожанами состоялась 21 июля в микрорайоне комбината плащевых тканей, которая прошла в помещении гимназии №1. Проблем у жителей этого микрорайона, в котором проживают две трети населения города, и вопросов к местной власти накопилось немало. Поэтому встреча с главой вызвала у жителей большой интерес и прошла весьма активно.

- Балашов, - отметил, открывая встречу, Павел Петраков, - один из крупных промышленных центров нашей области, обладающий богатым историческим прошлым и серьёзным потенциалом для развития. В настоящее время в районе проживают более 109 тысяч человек, из них – 77 тысяч жителей в городе Балашове. Участники встречи с интересом выслушали краткую справку главы о социально-экономическом состоянии района. Основная цель программы его развития на ближайшие пять лет – это повышение уровня и качества жизни людей, решение социальных вопросов на основе учёта интересов населения, власти и бизнеса.

– Основной упор, - подчеркнул глава района, - мы делаем на продолжение работы по привлечению инвестиций. Характерно, что уже в ближайшее время будет принято решение о предоставлении льгот организациям – инвесторам в виде освобождения от налогообложения в размере пятидесяти процентов от суммы налога в отношении земельных участков, предназначенных для размещения вновь возводимых производственных зданий, строений, сооружений. Все процедуры по реализации любого инвестиционного проекта, от получения разрешения на строительство до постановки объекта на кадастровый учёт, минимизированы, что позволит инвесторам быстро получать необходимые разрешения и документы для реализации своих планов. За пять лет объём инвестиций в основной капитал составил 2 миллиарда 710 миллионов рублей. Инвестиционная активность в районе имеет положительную динамику. Так, в 2016 году объём инвестиций в основной капитал в фактических ценах вырос на 19% (2015 год – 435 млн руб.) и составил 519 миллионов рублей. К 2022 году планируется привлечь 1,5 миллиарда рублей.

Приведённые Павлом Петраковым примеры по реализации проекта восстановления производства и реализации синтетических тканей на ООО «Балтекс», успешной работы ООО «Балашовский сахарный комбинат», ООО «МакПром», достижений в сельском хозяйстве, по легализации неоформленных трудовых отношений, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, ремонту придомовых территорий и мест общественного пользования, капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, дорожной деятельности, весомые успехи в области социальной сферы стали для многих граждан как бы своеобразной приятной новостью. Но, в то же время, информация об этих успехах не стала поводом для снятия накопившихся острых и злободневных вопросов у жителей микрорайона, особенно пожилого возраста, которые помнят былую мощь и славу балашовского флагмана текстильной промышленности.

Переходя к сложному диалогу с участниками встречи, Павел Михайлович подчеркнул, что не видит смысла вводить их в заблуждение и будет предельно честен в своих ответах на вопросы.

На первый и волнующий всех балашовцев вопрос о восстановлении промышленных предприятий и создании новых рабочих мест глава откровенно ответил, что таких гигантов, как комбинат плащевых тканей, машзавод, слюдокомбинат больше не будет. Времена изменились, выросли технологии, сегодня один человек, работающий на современном оборудовании, заменяет несколько десятков рабочих мест, и привёл пример с МакПромом. Поэтому больших увеличений рабочих мест не будет. Самое главное, чтобы пришёл инвестор, который будет платить налоги. Это наш путь развития.

Сейчас муниципальный бюджет чуть больше 1,5 миллиардов рублей. А налогов на всех мы собираем только 273 миллиона. Есть и неналоговые поступления, но это не надёжный источник. Сегодня мы зарабатываем в пять раз меньше, чем тратим.

По поводу раздражающего многих граждан роста магазинов и аптек ответил, что это реалии времени – ни к аптекам, ни к магазинам ни федеральный, ни муниципальный, ни областной бюджеты никакого отношения не имеют. Это частные средства граждан.

Обстоятельно и доходчиво Павел Михайлович объяснил причины задержки с окончанием строительства и пуска в эксплуатацию подземного водозабора. – Он построен с недоделками, скрывать нечего. Этим вопросом сейчас занимается отдел капитального строительства правительства области. Им проводится инвентаризация, после которой будет принято окончательное решение.

Не стал глава обещать и скорое решение вопроса обеспечения микрорайона КПТ горячей водой. – Сейчас из 2,5 миллиардов долгов по газу, которые должна Саратовская область, 800 миллионов должен Балашовский район. Котельная комбината работает менее чем на 20% от своей мощности. Происходят большие потери тепловой энергии в сетях, что также способствует росту долгов по газу. Выход в разделении территории микрорайона на несколько зон, и установке на каждой из них котельной, которые будут работать в том режиме, в котором жители смогут получать услуги, а собственники смогут получать доход.

Нет однозначного ответа и на сложный вопрос ликвидации задолженности перед МУП «Комплекс» в размере 2,5 млн рублей. Глава откровенно признал, что администрация должна не только этому предприятию. - В общей сложности район должен 524 миллиона рублей. У нас 3 174 исполнительных листа. Кроме того, многие организации также не получают зарплату. Такая проблема и по учреждениям социальной сферы. Мы будем изыскивать какие-то средства для погашения долгов, нашли алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами.

По вопросу очистки Хопра сослался на вывод министерства экологии, представители которого были недавно в Балашове. Условием для очистки реки являются полутораметровые донные отложения. В Хопре они составляют только 10 -15 см. Экологи считают, что река сама себя очищает.

Волнует жителей микрорайона проблема с врачебными кадрами, стоимость газа, оплата потребления воды по счётчикам, при использовании водонагревателя, беспорядочная парковка личного и служебного транспорта, в частности, таксомоторного. На эти вопросы ответили, как смогли,и подсказали выход из создавшейся ситуации заместитель главного врача ГУЗ СО «Балашовская районная больница» Е.А. Чередникова, директор ООО «Теплоцентр» Е.А. Гоголев, заместитель начальника ГИБ ДД МО МВД РФ «Балашовский» А.С. Березин.

По мнению одной из участниц встречи, большая вина в проблемах микрорайона лежит на депутатах Собрания депутатов БМР от микрорайона КПТ, которые забыли своих избирателей.

По окончании встречи граждане имели возможность задать многочисленные личные вопросы руководителям структурных подразделений администрации района, руководителям предприятий и учреждений, приглашённым на встречу с жителями.

Подводя итоги встречи, глава района Павел Петраков подчеркнул, что, несмотря на острые вопросы, остался доволен встречей с жителями. Люди обозначили волнующие их проблемы. Мы их услышали. Есть над чем работать. Подобные встречи будем проводить регулярно во всех микрорайонах города.

И с этим выводом трудно не согласиться.

"БП" №№73-74 от 27 июля 2017 г.