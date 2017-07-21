Второй этап реконструкции "Олимпа"

13 июля депутат Саратовской областной думы по Балашовскому одномандатному избирательному округу №12 Сергей Суровов проинспектировал ход ремонтных работ на главном спортивном городском объекте «Олимп», встретился со своими избирателями, провёл приём граждан по личным вопросам.



Напомним читателям «Балашовской правды», что в августе прошлого года состоялась торжественная церемония открытия стадиона «Олимп» после первого этапа реконструкции, которая началась по инициативе губернатора Саратовской области Валерия Радаева, откликнувшегося на просьбы балашовцев. Куратором проекта реконструкции стадиона как на первом, так и на втором этапе бессменно является депутат регионального парламента Сергей Суровов, который регулярно посещает главный спортивный объект Балашова, лично контролирует сроки и качество ремонта, решает возникающие проблемы.

В настоящее время на стадионе заканчиваются восстановительные работы и ремонт подтрибунных помещений. Проведена большая работа по замене электропроводки и системы светодиодного освещения помещений, панельной обшивки стен, установке пластиковых окон и новой сантехники в санузлах и душевых кабинах. Завершение ремонтных работ второго этапа реконструкции запланировано к началу нового учебного года. Сергей Борисович встретился с ведущими спортсменами города, выслушал их предложения по дальнейшей реконструкции стадиона. Особое внимание депутат обратил на контроль качества ремонтных работ и подчеркнул, что средства, выделенные на реконструкцию, должны быть использованы рационально.

После осмотра стадиона депутат провёл приём граждан по личным вопросам, связанным с выделением материальной помощи и содействием в приобретении дорогостоящих медицинских препаратов, оказанием высокотехнологической медицинской помощи, предоставлением студентам мест в общежитиях города Саратова.

Положительно решил Сергей Борисович и обращение консультанта отдела информации, общественных отношений и работе с молодёжью администрации БМР Никиты Зверевича об оказании содействия в организации молодёжного образовательного форума «Хопёр – 2017», который будет проходить с 23 по 27 августа в детском оздоровительном лагере «Колос».

В. Курнаев.

Фото А. Мартынова.

"БП" №№106-107 от 20 июля 2017 г.