Четыре вопроса, о все о важном

значились в повестке очередного постоянно действующего совещания при главе Балашовского муниципального района П.М. Петракове.



В частности, участники ПДС рассмотрели следующие вопросы: "Об организованном завершении 2016-2017 учебного года, проведении и результатах государственной итоговой аттестации", "О подготовке к проведению театрального фестиваля в г. Балашове", "О мероприятиях, направленных на профилактику острых кишечных заболеваний" и "О новом в пенсионном законодательстве Российской Федерации".

С обстоятельным докладом по первому вопросу выступила заместитель главы по социальным вопросам, начальник управления образования администрации БМР Л.И. Рымашевская. По словам Людмилы Иосифовны, на момент окончания 2016-2017 учебного года в нашем районе функционировали 39 образовательных учреждений. Все школы района имеют лицензию на образовательную деятельность и свидетельства об аккредитации, а также полностью укомплектованы квалифицированными кадрами. В прошедшем учебном году 81% школьников обучались по федеральным государственным образовательным стандартам. В настоящее время в районе ведется подготовка к введению в грядущем учебном году в ряде пилотных школ стандарта среднего общего образования.

Касаясь прошедшего экзаменационного марафона, Л.И. Рымашевская привела большой объем статистических данных практически по всем учебным предметам и дисциплинам. Недостаток газетной площади не позволяет в полной мере отразить картину того, как балашовские выпускники-2017 преодолели этот марафон. Однако некоторые цифры все-таки необходимо привести.

Итак, прошедший учебный год в Балашовском районе завершили 8855 учащихся (в том числе в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях 8574 ученика). Успеваемость по району на конец учебного года составила 97,8% (на 4 и 5 закончили учебный год 46% обучающихся против 52,8% в предыдущем учебном году). Условно переведены в следующий класс 2,2% обучающихся. У них еще будет возможность в августе-сентябре пройти т.н. промежуточную аттестацию.

Учебный год завершили 442 обучающихся выпускных 11-х и 12-х классов. На сегодняшний день получили аттестаты о среднем общем образовании 436 (98,9%) выпускников. 54 выпускника получили аттестаты с отличием и награждены медалью "За особые успехи в учении". 16 выпускников претендуют на награждение Почетным знаком губернатора Саратовской области, 17 - медалью БМР "За успехи в учебе".

В целом экзаменационный марафон в нынешнем году в нашем районе прошел на достаточно высоком уровне. Семь балашовских выпускников получили на ЕГЭ максимальные 100 баллов (в 2016- 9, в 2015 - 2). По сравнению с предыдущим учебным годом, средний экзаменационный бал по району повысился практически по всем предметам. Незначительно снизился средний бал по русскому языку, информатике и обществознанию…

О ходе подготовки к проведению в Балашове 2-9 сентября нынешнего года межрегионального фестиваля "Театральное Прихоперье", участникам ПДС рассказала директор Балашовского драматического театра Т.В.Чучкова. Работы по возведению новой сцены в здании бывшего горсада идут по графику, уже заказаны и печатаются билеты, все приглашенные гости, в том и числе и такие федеральные гранды, как Государственный Театр наций, МХТ им. Чехова, Большой театр, Александринский театр, подтвердили свое участие. Параллельно со строительными работами кипит и творческая деятельность: готовятся сценарии торжественного открытия и закрытия фестиваля, шьются костюмы, репетируются выступления отдельных коллективов… Уже сегодня, можно смело утверждать, что межрегиональный фестиваль "Театральное Прихоперье" станет заметным явлением в культурной жизни не только Балашовского района и Саратовской области, но и в масштабах всей страны.

Начальник Западного территориального отдела УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Р.К. Карамов рассказал о мероприятиях, направленных на профилактику острых кишечных заболеваний в Балашовском районе, а начальник Управления Пенсионного фонда России в Балашовском районе И.Ю. Пакулина осветила некоторые новшества в пенсионном законодательстве страны.

"БП" №№104-105 от 18 июля.

