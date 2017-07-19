Н.Я. Грудинин: от вершины к вершине...

Тем прохладным июльским утром на площадке перед Центром дополнительного образования "Созвездие" буквально яблоку негде было упасть. И это было вполне закономерно. Поскольку в тот летний день здесь, у здания бывшей школы-интерната, состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски заслуженному учителю РСФСР, первому директору Балашовской школы-интерната Н.Я. Грудинину.

Чтобы вспомнить об этом замечательном человеке, как говорится, об учителе с большой буквы, у ЦДО "Созвездие" собрались его бывшие ученики, педагоги школы-интерната, официальные лица, представители общественности, гости нашего города. И в ходе торжественного митинга прозвучало много добрых, теплых слов, воспоминаний о Николае Яковлевиче Грудинине.

Так, отрывая памятное мероприятие, его ведущая, педагог дополнительного образования, хореограф Т.И. Прохорова предоставила слово заместителю главы Балашовского муниципального района по социальным вопросам, начальнику управления образования районной администрации Л.И. Рымашевской. Людмила Иосифовна, в частности, отметила, что сегодня была справедливо восстановлена столь значимая страница в истории Балашовского района и школы-интерната. Ведь Николай Яковлевич являлся участником Великой Отечественной войны, был создателем школы-интерната и талантливым организатором, высококлассным руководителем, учителем - новатором, воспитавшим многие поколения достойных граждан своей страны.

В свою очередь, заслуженный летчик России, летчик-испытатель В.Н. Соколенко, специально приехавший в Балашов из столицы на это мероприятие, рассказал собравшимся о том, как жизненные уроки, преподанные Николаем Яковлевичем, очень пригодились ему (как военному летчику) в дальнейшей судьбе. Ведь, по словам Виктора Николаевича, Н.Я. Грудинин постоянно учил своих учеников тому, что каждому человеку необходимо в жизни стремиться всё к новым и новым вершинам и в знак их покорения ставить там "свои флажки". Иначе жизнь остановится, превратится в пустоту.

Депутат Собрания депутатов БМР Г.Я. Гладких напомнил собравшимся о высоком уровне военно-патриотического воспитания в школе-интернате, достигнутом в тот период, о постоянных победах учеников Н.Я. Грудинина на крупнейших турнирах и конкурсах нашей страны, об их поездках по местам боев Великой Отечественной войны (например, в город-герой Брест).

Кроме того, воспоминаниями о Николае Яковлевиче поделились его коллеги- педагоги, ученики школы-интерната разных десятилетий. Так, среди выступивших были старший воспитатель школы-интерната, кавалер ордена "Дружбы народов" Т.К. Борисова, председатель организации ветеранов Балашовского института СГУ им. Н.Г. Чернышевского В.А. Отришко, подполковник запаса МВД РФ, инструктор-методист Балашовской ДЮСШ В.Ю. Никулин, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы БИ СГУ Е.И. Олиференко и многие другие

Завершила же митинг памяти о Н.Я. Грудинине автор книги о Балашовской школе-интернате Л.И. Филиппова, которая также рассказала много интересных, уникальных моментов о неповторимой личности и судьбе первого директора Балашовской школы-интерната.

А пока участники митинга делились своими воспоминаниями, ветер-бродяга облегчил работу дочери Николая Яковлевича И.Н. Гаврилиной и его ученику Н.В. Кудлаю, которые должны были снять покрывало с мемориальной доски. Поскольку бойкий порыв июльского ветра сам решительно сбросил ткань, закрывавшую доску. И Николай Яковлевич Грудинин "вернулся" к своим ученикам...

"БП" №№104-105 от 18 июля.