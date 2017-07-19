Пенсию можно пересчитать

Уважаемые балашовцы!

С 1 января 2015 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013

№400-ФЗ "О страховых пенсиях".



Напоминаем, что в целях пенсионного обеспечения страховой стаж складывается из периодов работы, иной деятельности, за которую начислялись и уплачивались страховые взносы, и иных социально значимых "нестраховых" периодов.

К "нестраховым" периодам, в частности, относятся:

- период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет сложности;

- периоды ухода, осуществляемые трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы, ребенком - инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

- период прохождения военной службы.

В случае совпадения по времени трудовой деятельности и "нестраховых" периодов в стаж учитывается один из указанных периодов, наиболее выгодный для пенсионера.

В настоящее время лица, получающие страховые пенсии, имеют возможность произвести перерасчет: например, заменить период работы периодом ухода за ребенком (детьми) до достижения им возраста полутора лет, которые будут учтены в баллах.

В ряде случаев такой перерасчет может привести к увеличению размера пенсии. Однако следует помнить, что замененные периоды работы будут исключены из подсчета страхового стажа, в том числе в целях валоризации.

В связи с этим определить, выгодно ли произвести перерасчет, заменив работу на "нестраховой" период, можно только по материалам выплатного дела, обратившись в Управление ПФР по месту получения пенсии. Как и любой другой перерасчет, перерасчет с заменой периодов осуществляется по заявлению пенсионера с первого числа месяца, следующего за месяцем его подачи.

При обращении в Управление ПФР, помимо документа, удостоверяющего личность, необходимо иметь документы, подтверждающие "нестраховые" периоды (если они не были представлены при обращении за пенсией).

Наша клиентская служба работает ежедневно с 8.00 до 17.00 часов (в пятницу с 8.00 до 16.00 часов), кроме выходных и праздничных дней. Вы заранее можете записаться на прием в удобное для вас время на сайте ПФР или по телефону горячей линии 4-76-54 Управления ПФР в Балашовском районе.

Также можно подать электронное заявление на перерасчет пенсии на едином портале госуслуг.

"БП" №№104-105 от 18 июля.

