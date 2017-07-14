В Балашовском и Романовском районах стартует конкурс "Лучший по профессии"

С 10 июля по 27 августа в Балашовском и Романовском районах Саратовской области по инициативе и при поддержке депутата Саратовской областной думы С.Б.Суровова пройдет конкурс "Лучший по профессии", в рамках которого будут определены лучшие сельскохозяйственные организации и рабочие сельского хозяйства.



В соревновании могут принять участие сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия перерабатывающей промышленности и работники сельского хозяйства, которые трудятся на территории Балашовского и Романовского районов.

В конце августа конкурсное жюри подведет итоги в пяти номинациях: "Лучшая сельскохозяйственная организация", "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство", "Лучшее предприятие перерабатывающей промышленности", "Лучший работник сельского хозяйства", а также специальной номинации "Лучший тракторист-машинист".

Все победители трудового соревнования будут награждены почетными грамотами и ценными призами.

С положением и иной конкурсной информацией можно ознакомиться на сайтах администрации Балашовского и Романовского муниципальных районов.

"Такой тематический профильный конкурс необходим, потому что сельское хозяйство - это то, чем ежедневно живут наши районы, чем искренне гордятся! Балашовский район в масштабах всей Саратовской области из года в год неизменно подтверждает статус непревзойденного лидера по сбору зерновых, на предприятиях и в фермерских хозяйствах работают тысячи балашовцев и романовцев, и их непростой каждодневный труд, от которого напрямую зависит качественное развитие районов, должен быть поддержан и отмечен на самом высоком уровне!", - подчеркнул депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов.

"БП" №№102-103 от 13 июля.