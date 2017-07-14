В фестивальном предвкушении...

Состоялось очередное заседание оргкомитета по подготовке и проведению в Балашове в сентябре нынешнего года крупнейшего культурного события последних лет - фестиваля "Театральное Прихоперье".



Особенностью же именно этого заседания стало то, что его участники решили "убить сразу двух зайцев", обсудив параллельно и ход подготовки к другому фестивалю, который в последние годы стабильно прибавляет в популярности, из раза в раз собирая все большее число участников. Речь идет о полюбившемся уже не только балашовцам, но почитателям казачьей культуры из других районов Саратовской области, а также соседних с нами регионов Открытом межрегиональном фестивале казачьего творчества и культуры "Казачий разгуляй на Хопре". В нынешнем году он пройдет уже в шестой раз, традиционно продлится два дня (5-6 августа) и, как надеются организаторы, станет рекордным по количеству желающих принять в нем участие.

По сценарию, старт фестивалю будет дан на главной концертной площадке нашего города - в Центре культуры БМР. Здесь пройдет конкурсная программа, где свое творчество представят само-деятельные казачьи и не только казачьи коллективы как из Балашова, так и из других муниципальных районов Саратовской области. По опыту прошлых лет можно с достаточной долей уверенности утверждать, что в этом грандиозном концерте примут участие и представители из других областей нашей необъятной Родины. Во всяком случае, за эти годы уже сформировались как армия фанатов "Казачьего разгуляя на Хопре" из числа зрителей, так когорта неизменных звезд фестиваля из числа творческих коллективов, которые в эти августовские дни стремятся попасть в Балашов, буквально, во что бы то ни стало…

Однако апогеем фестиваля по праву считается второй день. В этом году он пройдёт на живописном берегу Хопра в окрестностях деревни Никольевка. Как всегда, здесь запланирована масса интересных и увлекательных этнографических мероприятий, обыгрывающих и пропагандирующих вековые казачьи традиции.

Глава БМР П.М.Петраков рекомендовал специалистам управления культуры еще раз проработать схему размещения иногородних гостей, и учесть все возможные нюансы…

Менее чем через месяц после "Казачьего разгуляя на Хопре" Балашов будет принимать еще один масштабный, на этот раз уже театральный фестиваль, который так и называется "Театральное Прихоперье".

Пройдет этот фестиваль 2-9 сентября и обещает быть по-настоящему увлекательным. Ведь в рамках этого фестиваля планируется торжественное открытие новой сцены БДТ, где свои спектакли покажут не только новоселы - артисты Балашовского драматического театра, но и их коллеги из ряда театров Саратовской области, а также такие федеральные театральные гранды, как МХТ, Александрийский театр и Театр Наций. Ожидается также и приезд таких суперзвезд театральной сцены, как Чулпан Хаматова и Евгений Миронов…

Подготовка к этому грандиозному празднику театрального искусства в Балашове идет полным ходом. Близятся к завершающей стадии строительные работы как собственно здания театра, так и прилегающего к нему будущего театрального сквера на территории бывшего горпарка. Параллельно с этим готовится красочная программа открытия и закрытия фестиваля. Разработаны и представлены членам оргкомитета макеты баннеров, растяжек, афиш и эмблемы фестиваля. Со дня на день стартует рекламная кампания фестиваля "Театральное Прихоперье". Не за горами и начало продаж билетов на фестивальные спектакли. Тем более, что уже готов и репертуарный план спектаклей (как детских, так и взрослых), которые будут показаны в рамках фестиваля. Так что можно сказать, что оставшееся время не самого ласкового лета-2017 балашовцам предстоит жить в фестивальном предвкушении.

"БП" №№102-103 от 13 июля.

