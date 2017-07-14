От глиняных табличек до энциклопедий

В 1795 году в России была открыта первая государственная общедоступная библиотека - Императорская. Сейчас она называется Российская национальная библиотека. В 1995-м указом Президента РФ Б.Н. Ельцина был учрежден Общероссийский день библиотек. С тех пор в этот день в учреждениях культуры повелось собираться вместе. В том числе в Балашове.



Несмотря на то, что профессиональный праздник работников библиотек введен относительно не так давно, сама профессия насчитывает более четырех с половиной тысяч лет. Среди первых её представителей - писцы, составлявшие собрания глиняных табличек. Сначала профессия была исключительно мужской. Только много позже, благодаря выдающемуся американскому библиотекарю Дьюи (1851-1931), работавшему в Колумбийском университете, до библиотечного дела были допущены женщины. Сейчас профессия воспринимается исключительно как женская.

Когда-то эта работа была невероятно престижной. В библиотеках работали всемирно известные писатели Гете, Борхес, братья Гримм, Крылов, философы Кант, Лейбниц, великий математик Лобачевский и даже знаменитый итальянский авантюрист Казанова успел на склоне лет поработать смотрителем библиотеки в замке графа Вальдштейна в Богемии.

Сейчас на этой должности больших денег не заработаешь. Поэтому в кабинетах, читальных залах, на абонементе трудятся по-настоящему преданные этой профессии люди. Чтобы привлечь нас к чтению, они пускаются на всевозможные хитрости: подготавливают необычные выставки, которые ну обязательно должны нас заинтересовать, приглашают на встречу с неординарным, весьма образован-ным человеком, зовут на мероприятие, тематика которого должна быть нам невероятно близка… Их усилия не проходят даром: мы до сих пор читаем книги, интересуемся новинками, приходим в библиотеки. Профессия нужная. К сожалению, не все это понимают.

Наших скромных тружеников мы поздравили в читальном зале городской центральной библиотеки. "Это праздник самых культурных в культуре, - высказался заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма П.А. Маштаков. - Ваша большая заслуга заключается в том, что вы приучаете к чтению молодежь. А чтение - это великая сила". За добросовестный труд, преданность библиотечному делу Павел Анатольевич вручил почетные грамоты министерства образования Саратовской области, администрации Балашовского района, управления культуры, спорта и туризма.

С музыкальными номерами выступили студенты Саратовской государственной юридической академии. Один из молодых людей перед тем, как исполнить под гитару странную песню про Иисуса Христа, Будду и кентавров, признался библиотекарям: "Нам, студентам, было бы без вас тяжко".

Свои поздравления передал депутат Саратовской облдумы С.Б. Суровов, пожелав сотрудникам библиотек оставаться такими же внимательными к читателям и всегда открытыми для новых знаний, и подарил в одну из сельских библиотек принтер.

Пожилые граждане в нашем городе очень активны. Особенно те, кому положено таковыми быть по долгу службы. Председатели ветеранских организаций А.П. Маштаков и А.М. Цыплакова пожелали больше читателей и поступлений книг. Они, в свою очередь, и сами вносят посильный вклад, передавая в библиотеки книги, поступающие в их организации. На этот раз вручили 24 комплекта книг о Великой Отечественной войне.

Своих коллег с праздником поздравили и директор МУ "ГЦБС" Е.Б. Шугаева, и директор межпоселенческой центральной библиотеки Е.С. Калякина.

Балашовские библиотекари, подобно древним писцам, продолжают высокую миссию: берегут знания, накопленные в веках, и передают их нам.

"БП" №№102-103 от 13 июля.



