Информация о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан, проживающим в Саратовской области

ГАУ СО «Управление социальной поддержки населения Балашовского района» обращает внимание льготников, получающих компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕКР на ЖКУ). С учетом изменений в региональном законодательстве, с ноября 2016 года компенсация ЕКР на ЖКУ назначается и выплачивается ежемесячно.



Авансовые платежи больше не производятся.

Размер компенсации определяется по сведениям уполномоченных организаций о начисленных и оплаченных суммах за потребленные услуги.

Размер компенсации на ноябрь 2016 года определен по сведениям об оплате услуг, потребленных в августе 2016 года. В декабре 2016 года размер компенсации рассчитывается по сведениям за сентябрь 2016 года; в январе 2017 года – по сведениям за октябрь 2016 года; в феврале 2017 года-по сведениям за ноябрь 2016 года; в марте 2017 года - по сведениям за декабрь 2016 года; далее ежемесячно, за каждый последующий месяц соответственно. Так называемое «отставание» объясняется следующим образом.

Статья 155 Жилищного кодекса РФ предписывает гражданам вносить плату за потребленные услуги ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим, если не установлен иной срок. Информация о начисленных и оплаченных гражданами суммах, в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем в котором внесена плата, поступает в учреждения социальной защиты населения. До 22 числа текущего месяца учреждениями производится индивидуальный расчет компенсации; выплата денежных средств производится в следующем, третьем по счету месяце.

Корректный расчет компенсации учреждением возможен при условии своевременного и полного внесения платы за потребленные услуги.

Если сведения в платежных квитанциях граждан отличаются от переданной ресурсоснабжающими компаниями информации, граждане вправе обратится в учреждение за перерасчетом компенсации по представленным документам. Количество таких обращений и их периодичность не ограничены.

За дополнительной информацией обращаться в ГАУ СО «УСПН Балашовского района» по адресу: г. Балашов, ул. Энтузиастов, д.16 «а», каб.№6. тел.2-52-86.