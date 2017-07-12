Волейбольное лето-2017

По традиции летний период у балашовских поклонников пляжного волейбола связан с проведением крупного турнира по этому олимпийскому виду спорта, который посвящен Дню молодёжи. Не стал исключением в данном случае и год нынешний.



Несмотря на разнообразные капризы погоды, соревнования по пляжному волейболу успешно прошли на территории городского пляжа.

Всего в турнире приняли участие восемь команд, которые, как и положено, состояли из двух спортсменов. Примечательно также, что среди претендентов на главный приз были как представители нашего города, так и гости из Москвы и Санкт-Петербурга.

Формула проведения соревнований предусматривала два этапа турнирной борьбы. В начале, на предварительной стадии состязаний, команды выясняли, кто есть кто, по круговой системе в двух подгруппах, а затем лидеры оспаривали первенство по олимпийской системе: в ходе полуфинальных и финальных встреч.

В результате интересной и напряженной борьбы на берегу Хопра первое место в балашовском турнире 2017 года по пляжному волейболу, посвященном Дню молодёжи, заняла команда в составе Олега Рыльского и Николая Тараскина. Вторыми призёрами престижных соревнований оказались Вячеслав Афонькин и Сергей Щербаков. Третьими завершили турнир Дмитрий Коробейников и Денис Зараковский. Поздравляем!

"БП" №№100-101 от 11 июля.