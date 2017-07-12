Ещё один вернувшийся домой солдат...

В канун Всероссийского Дня памяти и скорби в храме-часовне в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" протоиерей Алексий Сазонов совершил чин погребения останков убиенного в годы Великой Отечественной войны под городом Ельня русского солдата Отставнова Андрея Михеевича, 1905 года рождения…



С родственниками героя Великой Отечественной войны рядового-пехотинца Отставнова А.М. - правнучкой Натальей Викторовной Игумновой и её отцом Виктором Васильевичем Роговым я встретился в кабинете начальника отделения военного комиссариата города Балашов, Балашовского и Романовского районов подполковника запаса, ветерана БВВАУЛ Юрия Антоновича Моисейченко.

Со слов родных оказалось, что все эти годы мысль о не вернувшемся с войны Андрее Михеевиче не давала им покоя. А на все запросы в различные инстанции по поиску красноармейца А.М. Отставнова точных ответов не получали.

По данным поиска ВПС "Поверка" газеты "Балашовская правда". На странице 119 Книги Памяти Саратовской области. Том 2. Аркадакский район, записано: "Отставнов Андрей Михеевич, род.1905, с. Чиганак. Красноармеец. Пропал без вести март 1942". Почему именно март 1942? Как оказалось, по данным ЦАМО РФ, ещё 8 марта 1947 года №072 из Аркадакского райвоенкомата в адрес Управления по учёту погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава Красной Армии (Москва) был под грифом "Секретно" отправлен машинописный "Список лиц, семьи которых разыскивают призванных в ряды Красной Армии Аркадакским РВК Саратовской области" (райвоенком капитан Привалов, делопроизводитель Калистратова). Где под №77 значится: "Отставнов Андрей Михеевич, красноармеец, стрелок, б/п, место рождения - Аркадакский район, с. Чиганак, призван в 1941 году, п/п 84 сп 549 2-й б-н 4 рота, жена - Отставнова Елизавета Николаевна, с. Чиганак".

Так, в отосланном документе 27 апреля 1947 года в графе "Где похоронен" появилась рукописная пометка и штамп "пропал без вести III-42" (Ссылка на номер донесения 20637 от 14.03.1947 года ЦАМО СССР).

Страшнее неизвестности о судьбе пропавшего человека нет ничего. В послевоенные годы семья Отставновых переехала в Балашов.

Не дождавшись хоть каких-нибудь сведений о муже, Елизавета Николаевна умерла в октябре 1980 года и была похоронена на Поворинском кладбище в Балашове.

Н.В. Игумнова (г. Москва): "Прадедушка был призван в Красную Армию Аркадакским райвоенкоматом в 1941 году. Дома у него оставались жена и четверо детей. Самой старшей дочери Антонине было тогда 13 лет..."

Наша справка. В первый день мобилизации 23 июня 1941 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, где было сказано, что мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 годы включительно.

Н.В. Игумнова (г. Москва): "С тех пор прошло 76 лет. И вот 11 июня 2017 года моя мама, Галина Викторовна Рогова, сообщила, что через Интернет поисковики из города Ельни нашли нас, родных Андрея Михеевича Отставного. Это неожиданное известие из прошлого было для всех, как гром среди ясного неба, как шок, как какое-то чудо.

Трагическую и в то же время радостную весть (со слезами на глазах) из прошлого вмиг узнали все родственники. И уже через неделю я, мой муж Дмитрий Васильевич и брат Андрей Викторович выехали в административный центр Ельнинского района Смоленской области - город воинской славы - Ельню. В Ельнинском историко-краеведческом музее состоялась встреча с руководителем сектора молодёжной политики и спорта администрации МО Ельнинский район Н.В. Хохловой и командиром местного поискового отряда "Гвардеец" В.В. Ведякиным.

Наталья Викторовна и Валерий Валентинович передали нам урну с найденными в ходе районной акции "Вахта Памяти" останками бойца Отставнова А.М., монеты образца 1933 года, солдатский медальон, солдатскую каску.

Кроме того, в ходе первого дня раскопок 12 мая 2017 года и эксгумации рядом с останками бойца в истлевшей одежде поисковики обнаружили противогаз, малую сапёрную лопатку, кружку, кошелёк с монетами, патронташ и патроны к винтовке Мосина. А при вскрытии солдатского медальона была установлена личность самого бойца, благодаря хорошо сохранившимся чётким и разборчивым данным о себе, заполненным рукой самого Андрея Михеевича.

Ближе к полудню с поисковиками Валерием Ведякиным, Антоном Зизиным и Владимиром Семёновым мы выехали к месту раскопок и обнаружения самих останков в деревню Строина (11 км от г. Ельни) Леонидовского сельского поселения. Часть пути от дороги пришлось идти пешком, пробираясь через высокие заросли и траву.

На месте последнего боя и гибели прадедушки мы возложили красные гвоздики и взяли горсть священной для нас земли. А 20 июня мы уже приехали в Балашов..."



Наша справка. 12 сентября 1941 года прекратилась наступательная операция Брянского фронта под Ельней. Первый этап Смоленского сражения завершился. Его главным итогом был срыв планов вермахта на безостановочное продвижение к Москве. Впервые с начала войны германские войска вынуждены были перейти к обороне на своем главном направлении, в результате чего Ставка ВГК выиграла время для совершенствования стратегической обороны на Московском направлении и подготовки резервов.

Деревня Строина была в то время местом самых ожесточённых боёв и дважды оккупировалась гитлеровскими войсками.

21 июня 2017 года в Балашовском храме-часовне в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" на городском Поворинском кладбище протоиерей Алексий Сазонов в присутствии старшей дочери Антонины Андреевны (1928), большой династии родных и близких (внуков, правнуков и пра-правнуков) из Балашова, Воронежа, Саратова, Краснодара и Москвы совершил чин отпевания убиенного воина Отставнова А.М.

На траурной церемонии выступили глава администрации МО г. Балашов С.Ю. Александров, председатель Правления Балашовского районного отделения СОО ВООВ "Боевое братство" С.Д. Загорняков, руководитель Саратовской региональной общественной организации "Память о защитниках Отечества" О.И. Морозова, начальник отделения военкомата Ю.А. Моисейченко и внучка героя Ольга Петровна Гавриленко (г. Краснодар).

Под звуки траурного марша, Гимна РФ и троекратного ружейного залпа урну с останками Отставнова А.М. опустили в могилу жены Андрея Михеевича...

Затем родственники, ветераны Вооруженных сил, солдатские матери, представители общественных организаций "Часовые Родины", "Солдаты правопорядка", "Боевое братство" и "Память о защитниках Отечества" возложили на могилу венки и букеты цветов.

Нам остаётся только поблагодарить администрацию МО г. Ельни Смоленской области, поисковый отряд "Гвардеец" и командование Учебной авиационной базы за проведённую работу и помощь в организации перезахоронения останков героя Великой Отечественной войны Отставнова А.М. Спасибо!

"БП" №№100-101 от 11 июля.