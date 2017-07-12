Родничковское МО: плюсы и минусы современного села

Глава БМР П.М.Петраков продолжает рабочие поездки по муниципальным образованиям Балашовского района. Пунктом назначения очередного рабочего визита стало Родничковское МО.



Здесь Павел Михайлович и сопровождавшие его глава Родничковского муниципального образования В.В. Нагорнов, представители структурных подразделений райадминистрации побывали в трех населенных пунктах: собственно Родничке, а также в селах Дуплятка и Кардаил. Вообще, одной из характерных и новых особенностей подобных выездов с приходом нового главы района П.М.Петракова стало то, что теперь эта работа обрела своеобразный системный характер (как правило, эти выезды случаются в середине рабочей недели и "охватывают" практически все муниципальное образование, а не отдельные населенные пункты). Таким образом, П.М.Петраков за то время, что является главой БМР, уже успел посетить больше половины муниципальных образований, входящих в возглавляемый им район…

Традиционно во время подобных поездок по сельским населенным пунктам руководителей всех рангов, начиная от уровня губернатора и его замов и заканчивая главой района и его заместителями, в первую очередь, интересует состояние имеющихся в селах объектов социальной сферы: медучреждений, школ, садов, отделений почты, магазинов, а также учреждений культуры. Оно и понятно, ведь именно от состояния этих учреждений во многом зависит если не уровень жизни, то, по крайней мере, комфортность проживания людей на селе.

В селе Дуплятка (именно с этого населенного пункта начался рабочий визит главы БМР в Родничковское МО) П.М. Петраков осмотрел местный фельдшерско-акушерский пункт. Главный врач ГУЗ СО "Балашовская районная больница" А.Ю. Гадяцкий представил главе района исчерпывающую информацию по данному медучреждению. ФАП, которым заведует В.В. Шабанова, обслуживает порядка 130 местных жителей. Здесь есть все необходимое для оказания первичной медицинской помощи, набор лекарств, два кабинета, в том числе процедурный, совмещенный со смотровым и прививочным.

Конечно, содержать подобные ФАПы в так называемых малокомплектных населенных пунктах - дело достаточно накладное. Однако закрывать их, как заверил Андрей Юрьевич, никто не собирается.

В Дуплятке Павел Михайлович посетил также местные клуб и библиотеку, побывал и в школе. В школе же состоялась и встреча местных жителей с обоими главами.

В соседнем селе Кардаил П.М.Петраков заглянул в здешний магазин, сельский клуб и библиотеку.

Ну, а самым насыщенным, понятно, оказалось посещение центра Родничковского МО, одноименного села. В Родничке глава БМР осмотрел местную участковую больницу, школу, где сейчас работает дневной лагерь для юных родничковцев, детский сад "Малыш". Посетил Павел Михайлович и расположенную здесь же школу-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам.

Школа, как и садик, надо сказать, производят весьма неплохое впечатление. Здесь все хотя и скромно, но весьма чисто, аккуратно и уютно. Школа готовится к началу нового учебного года, до которого, кстати сказать, остается уже меньше двух месяцев. Садик же "Малыш", по мнению Павла Михайловича, по своему оснащению как игрушками, так и мебелью вполне стоит иных городских дошкольных учреждений. Правда, кровля и фасад здания нуждаются в ремонте. И здесь без помощи района, однозначно, не обойтись…

Ну, а завершилась программа посещения Родничковского МО в сельском Доме культуры большой встречей с местными жителями.

В ходе данной встречи глава Родничковского муниципального образования В.В. Нагорнов представил доклад об итогах работы местной администрации, рассказал об исполнении доходной и расходной частей бюджета, коснулся задач на текущий год.

Дальше разговор начался в формате свободного обмена мнениями. Родничковцы, не таясь, озвучивали занимающие их вопросы и проблемы. Причем чаще всего они это делали, обращаясь не к своему непосредственному главе, а к главе БМР П.М.Петракову.

Суммируя все вопросы, прозвучавшие на встречах с жителями, которые прошли в Дуплятке, Кардаиле и непосредственно в Родничке, можно констатировать, что подавляющее большинство их по-своему универсальны и характерны сегодня практически для всех сельских поселений. Это и состояние дорог, и уличное освещение, и благоустройство территорий… Однако были и свои "изюминки". Так, жители Дуплятки просили Павла Михайловича посодействовать в решении вопроса с водоснабжением и регулярными отключениями электричества в селе. Кардаильцы высказали пожелание перенести на новое место автобусную остановку, решить, наконец, проблему местной несанкционированной свалки и… "лисий" вопрос. Дело в том, что в последнее время рыжие разбойники что-то уж очень расшалились и наносят довольно ощутимый урон частным подворьям…

От родничковцев же в числе прочего поступили просьбы наладить, наконец, отопление Дома культуры, помочь решить вопрос со свалками и установить на территории школы-интерната современную детскую игровую площадку, где могли бы проводить свой досуг, разумеется, не только воспитанники этого учебного заведения.

Практически по каждому из озвученных вопросов были даны соответствующие разъяснения - а в необходимых случаях и конкретные поручения.



"БП" №№100-101 от 11 июля.