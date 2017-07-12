Их юность пришлась на Балашов

Согласно исследованиям некоторых ученых-социологов, сегодня на первых местах в системе ценностей современной российской молодежи стоят исключительно высокие доходы и материальное благополучие. При этом стремление к получению знаний, к дальнейшей интересной работе, к профессионализму оказывается как бы на периферии ценностей. И, казалось бы, трудно спорить с компетентным мнением исследователей. Однако на днях автор этих строк убедился, что это далеко не так. Что для выпускников местных школ 2017 года качественная учеба, активная жизненная позиция, стремление к покорению новых "Эверестов" - отнюдь не пустые слова...



В этом корреспонденту "Балашовской правды" довелось убедиться, оказавшись на празднике выпускников "Ты - юность наша, Балашов!", в ходе которого чествовали всех балашовских одиннадцатиклассников, успешно сдавших ЕГЭ и сделавших свой первый шаг во взрослую жизнь.

Праздничное действо началось с торжественного шествия выпускников. Будущие "звезды" науки, политики, экономики, военного дела прошлись, сопровождаемые вспышками фотокамер и приветственными возгласами родных, друзей, знакомых, по пешеходной зоне на улице К. Маркса, а затем праздник продолжился на городской площади…

Надо сказать, на балашовской земле эта традиция родилась в 2016 году по инициативе управления образования администрации БМР. Причем название праздника "Ты - юность наша, Балашов!" было выбрано не случайно. Дело в том, что в прошлом году управлением образования администрации района и администрацией МО город Балашов был проведен конкурс на название данного мероприятия, победителем которого стал выпускник 2016 года МОУ СОШ №6 Никита Грешнов. А потому предложенное им название "Ты - юность наша, Балашов!" стало символом окончания школьной жизни для выпускников Балашовского муниципального района...

Между тем в конце июня 2017 года на городской площади собрались теперь

уже бывшие одиннадцатиклассники всех школ города, их классные руководители, педагоги, директора школ. В ходе представления учебных коллективов было сказано немало добрых слов о каждом из них. Ведущие праздника поименно назвали всех балашовских медалистов, а также победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований. Кто-то из выпускников увлекался политикой и принимал участие в деятельности Молодёжного парламента приСобрании депутатов БМР. Кто-то получил хорошую довоенную подготовку в кадетском классе или в Школе юных космонавтов. Словом, все выпускники достойны столь масштабного чествования.

При этом программа праздничного мероприятия непосредственно на городской площади была довольно насыщенной, разнообразной и стартовала с поздравлений официальных лиц. Так, виновников торжества от всей души поздравили глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков, глава МО город Балашов В.И. Якубович, руководитель общественной приёмной Балашовского местного отделения партии "Единая Россия" О.В. Остапенко.

Много добрых напутственных слов ребятам сказала заместитель главы БМР по социальным вопросам, начальник управления образования районной администрации Л.И. Рымашевская, выступавшая вместе с директорами школ и классными руководителями выпускников. Более того, педагоги исполнили для своих вчерашних учеников специально подготовленную к столь знаменательному случаю песню "Доброго пути".

В свою очередь, сами выпускники продемонстрировали "граду и миру" мастерство владения бальными танцами. При этом на главной сцене города перед ребятами выступали вокальная группа "Кристалл", Т. Быкова и танцевальный коллектив под руководством И. Земленухиной, поклонницы художественной гимнастики

из ДЮСШ (руководитель Л. Яшкова), воспитанники детского сада "Золотой ключик".

Завершилась же праздничная феерия торжественной клятвой выпускников балашовских школ 2017 года. И в это мгновение вместе с разноцветными воздушными шарами в небо взмыл "свиток желаний" вчерашних школьников как символ надежды на осуществление их жизненных планов, на триумф исполнения мечты.

Ну, а по окончании торжества на городской площади балашовские выпускники 2017 года разошлись по своим учебным заведениям, чтобы затем всем вместе встретить рассвет новой жизни. Кстати, нынешний общегородской выпускной стал далеко не единственным крупным мероприятием, подготовленным для вчерашних одиннадцатиклассников.

Дело в том, что накануне в Саратове состоялся областной праздник выпускников под названием "Роза ветров", организованный по инициативе Председателя Государственной Думы РФ В.В. Володина. Областное праздничное мероприятие состояло из двух частей: шоу-программы для выпускников на Театральной площади и торжественного приема по случаю вручения премии "Признание" для педагогов школ в здании Театра юного зрителя. Причем в областных торжествах приняли участие и 170 выпускников образовательных учреждений Балашовского района. А одной из лауреатов премии «Признание» стала учитель из гимназии №1 Л.В.Собитнюк.

"БП" №№98-99 от 6 июля.

