Новая игровая площадка - в дар детям

МДОУ "Детский сад комбинированного вида "Челночок", который находится на комбинате в районе второго пятачка, является одним из самых крупных (его посещают более 200 воспитанников разного возраста) и вместе с тем одним из самых благоустроенных дошкольных учреждений нашего района. На его просторной и весьма уютной территории располагаются несколько игровых площадок, а в здании садика есть даже свой плавательный бассейн. Так что малыши "Челночка", что называется, уже с самого нежного возраста дружат здесь с водной стихией…



Тем не менее, именно в д/с "Челночок" на днях состоялась торжественная церемония открытия еще одной игровой площадки. Чтобы сразу снять все вопросы, стоит отметить, что здесь не гонятся за количеством. Дело в том, что с некоторых пор (а точнее, вот уж два года) в "Челночке" организованы две группы для воспитанников, как теперь принято говорить, с особенностями развития.

Понятно, что особенные детки требуют и особенного ухода, особенного внимания со стороны педагогических работников, особенных условий для развития и досуга. Вместе с тем все перечисленное необходимо для того, чтобы ребятишки с теми или иными нарушениями в развитии не чувствовали себя особенными (в негативном смысле), не комплексовали по поводу своих недугов, не замыкались в себе. Напротив, в учреждении делается все для того, чтобы эти детишки воспринимались окружающими и, прежде всего, своими же сверстниками как такие же дети, члены одной большой и дружной детсадовской семьи…

Об этом, в частности, рассказала, предваряя церемонию открытия новой игровой площадки, заведующая МДОУ "Детский сад комбинированного вида "Челночок" С.Г. Жиганова. Она особо отметила, что такой шикарный подарок воспитанникам "Челночка" сделали сотрудники Управления Пенсионного фонда России в Балашовском районе. Такое вот, если угодно, шефство. В благодарность за подарок Светлана Геннадьевна вручила начальнику Управления ПФР в Балашовском районе И.Ю.Пакулиной, которая, собственно, и стала инициатором возведения нового игрового детского городка, небольшой, но трогательный памятный подарок, а воспитанники группы "Рябинушка" показали специально подготовленный концерт.

Интересно, что буквально все (начиная от приобретения необходимого строительного материала, красок и заканчивая установкой забора, каждого элемента игровой площадки) выполняли сами сотрудники Балашовского управления Пенсионного фонда. Со свое-образной фотолетописью того, как это было, каждый желающий мог ознакомиться здесь же, в непосредственной близости от площадки.

Почетное право открыть новый игровой объект (перерезав заветную алую ленту) было предоставлено начальнику УПФР в Балашовском районе И.Ю.Пакулиной и одному из воспитанников группы "Рябинушка" (на снимке).

Ну, а как только это случилось, счастливые ребятишки ринулись осваивать еще неизведанные, но такие манящие просторы нового детского игрового комплекса. Тем более, что здесь есть возможность вдоволь покачаться на качелях, скатиться с горки, отправиться в поездку на импровизированном автомобиле или своеобразном паровозике, посидеть в домике, покопаться в песочнице, поиграть в мяч… Главное, что все это на свежем воздухе, на огороженной и безопасной территории и под присмотром заботливых педагогов.

"БП" №№96-97 от 4 июля.