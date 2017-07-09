В 4 часа утра 22 июня 2017 года, спустя ровно 76 лет после того, как в такие же утренние мгновения фашистские войска, получив команду "Дортмунд" ("Dortmund"), приступили к операции "Барбаросса" ("Fall Barbarossa") по нападению на СССР, и началась Великая Отечественная война, в Балашове стартовала патриотическая акция "Свеча памяти".



Вот уже четвертый год подряд в День памяти и скорби балашовцы участвуют в этой Всероссийской акции. И над городом на Хопре, как и в 1941 году, вновь зазвучали слова легендарной песни "Вставай, страна огромная…", а суровый голос

Ю. Левитана возвестил: "…Сегодня, в 4 часа утра, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие…"

Как известно, в свое время инициатором проведения у нас акции "Свеча памяти" выступила Саратовская региональная общественная организация "Память о защитниках Отечества". А на редкость про-хладным июньским утром в 2017 году в ней приняли участие около 200 наших земляков, среди которых были и руководители Балашовского муниципального района, и представители организаций, учебных уч-реждений, Балашовской епархии, ветеранских общественных организаций, объединений, СМИ района.

Открывая импровизированный митинг, глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков отметил, что 22 июня в истории нашего Отечества - особая дата. "В то воскресное утро первыми встретили вражеские полчища пограничники, защитники Брестской крепости. Тогда ещё казалось, что пройдет совсем немного времени, и немецкие войска будут отброшены от советских границ. Но получилось совсем не так, - подчеркнул Павел Михайлович. - Четыре года шла самая кровопролитная, самая ужасная война в истории человечества. Около 30 миллионов граждан Советского Союза, 15 тысяч балашовцев погибли в той войне. Однако 22 июня 1941 года ещё никто не знал, что для того, чтобы выжить и отбросить фашистские полчища, нашему народу будет нужна победа под Москвой и Сталинградом, на Курской Дуге и, конечно, в Берлине. Поэтому сегодня мы вспоминаем всех героев, которые ценой своей жизни остановили лютого врага и сделали всё, чтобы наша Родина выжила и победила".

В свою очередь, председатель Саратовской региональной общественной организации "Память о защитниках Отечества" О.И. Морозова рассказала, что, когда она ехала по ночному городу на акцию "Свеча памяти", то в окнах было темно, балашовцы спокойно спали. И Ольга Ивановна представила се-бе, как таким же тихим июньским утром в окна домов мирно спящих граждан Советского Союза полетели фашистские бомбы и снаряды, разрывая людей в клочья… "Мы живем в мирное время, хотя вокруг нас и происходит много вооруженных конфликтов. Поэтому сегодня главная задача - делать всё для сохранения мира. Мы не должны допустить, чтобы на нашей земле вновь пролилась кровь мирных людей, спокойно спящих у себя дома".

Руководитель Балашовского отделения Всероссийской общественной организации "Часовые Родины" А.Ю. Муранов особо подчеркнул, что 22 июня 1941 года - день начала Великой Отечественной войны. За её долгих четыре года нашей Родине удалось разгромить самого сильного и мощного врага, которого прежде мировая история еще не знала. И задача современного поколения всегда помнить всех защитников Отечества, которые отдали за нашу жизнь миллионы своих жизней.

Кроме того, перед собравшимися в столь ранний час выступили начальник отделения военного комиссариата Ю.А. Моисейченко, настоятель храма Архангела Михаила протоиерей Роман Волков, председатель правления Балашовского районного отделения ВООВ "Боевое Братство" С.Д. Загорняков, секретарь Балашовского местного отделения партии "Единая Россия" С.В. Попов.

Тем утром состоялся и премьерный показ историко-документального фильма "В войну им было мало лет…", автором которого выступила директор детсада "Ласточка" И.А. Филатова. Как оказалось, согласно архивным источникам, в здании нынешнего детсада в годы войны располагался детский дом с круглосуточным пребыванием для детей, чьи родители сражались на фронте или работали в тылу. Сюжетная линия повествовала о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю детей в те годы. О том, как малыши попали в прифронтовой Балашов, с какой теплотой и заботой ухаживали за ними взрослые. И о том, как проходили их поиски в наши дни, в которых приняла участие и корреспондент "Балашовской правды" О.П. Трушкина.

А затем собравшиеся возложили цветы к монументу Славы и у его подножия поставили зажженные свечи в знак памяти о тех, кто 76 лет назад встал на защиту Родины.

"БП" №№96-97 от 4 июля.

