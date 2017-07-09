"Образование и культура: инвестиции в человека"

Так назывался программный форум, который прошел на днях в Балашове под эгидой Саратовского регионального отделения партии "Единая Россия". В нем приняли участие свыше тысячи представителей сферы образования и культуры из собственно Балашовского, а также Аркадакского, Калининского, Лысогорского, Самойловского, Турковского, Ртищевского муниципальных районов. Были и гости из областного центра.



В рамках форума на базе ряда учебных заведений Балашова была организована работа пяти тематических дискуссионных площадок: "Современное дошкольное образование" (НГУ "Крылья"), "Новому времени - новая школа" (гимназия №1), "Создание условий для развития и самореализации личности" (МБУ ДО "ЦДО "Созвездие"), "Профессиональное образование - пространство возможностей и инновации" (Балашовский институт Саратовского национально-исследовательского государствен-ного университета им. Н.Г.Чернышевского) и "Перспективы развития культурной политики региона" (Филиал ГПОУ "Саратовский областной колледж искусств" в г. Балашове).

В известном смысле дополнительной шестой тематической площадкой нынешнего масштабного мероприятия стало пленарное заседание участников форума в МУК "Центр культуры Балашовского муниципального района". В нем принял участие и выступил с программной речью глава региона В.В.Радаев.

Стоит отметить, что данный форум открывает целую череду подобных представительных мероприятий, на которых предполагается рассмотреть и обсудить ключевые направления Стратегии развития Саратовской области до 2022 года.

Впрочем, обо всем по порядку.

Когда автор этих строк оказался на педагогической площадке "Новому времени - новая школа", в МОУ "Гимназия №1", то ещё раз убедился, что современные педагоги - люди творческие, креативные, разбирающиеся в различных аспектах мировой и отечественной литературы. К примеру, выступая с основным докладом по вопросу "Новая школа: современная образовательная среда", почетный работник общего образования, директор МОУ "Гимназия №1" С.А. Изгорев для аргументации своих идей использовал творческое наследие Марка Твена. В свою очередь, председатель Собрания депутатов БМР, директор МБОУ СОШ №9 А.Г. Рыжков обратился к произведениям Льюиса Кэрролла, а директор Саратовского медико-биологического лицея Т.Я. Сыромолотова использовала интеллектуальное достояние Льва Николаевича Толстого. А потому неудивительно, что обсуждение актуальных проблем в сфере педагогики, поставленных в рамках нынешнего форума, получилось весьма заинтересованным, основательным, глубоким…

Создание комфортных и современных условий для обучения в школах и материально-техническое оснащение учебных кабинетов, снижение загруженности учителей, связанной с про-блемой избыточной отчетности, и оптимизация школьного документооборота, вопросы доступности инклюзивного образования детей и адаптации детей-инвалидов, переход на обучение в одну смену и изучение опыта саратовской школы "Солярис" - все эти и многие другие вопросы были всесторонне рассмотрены в ходе работы площадки форума, модераторами которой выступили директор музыкально-эстетического лицея им А.Г. Шнитке Ю.П. Ермакова, Герой Труда России, заслуженный учитель РФ Л.И. Корнилова, ректор Саратовского областного института развития образования И.М. Ильковская, учитель информатики МОУ СОШ р.п. Пинеровка, заслуженный учитель РФ В.В. Пичугин.

В свою очередь, среди модераторов площадки "Современное дошкольное образование" (в Межпрофильном образовательном центре "Крылья") были заместитель главы администрации МО город Саратов по общественным и межнациональным связям Ю.М. Литневская, а также заместитель главы Балашовского муниципального района по социальным вопросам, начальник управления образования администрации БМР Л.И. Рымашевская. При этом в ходе своего выступления Людмила Иосифовна познакомила гостей нашего города не только с позитивным опытом в сфере дошкольного образования в Балашовском районе, но и рассказала о дальнейших перспективах развития нашего района, о предстоящем крупном театральном фестивале в Балашове с участием ведущих театров России.

Между тем в ходе форума заместитель заведующей по воспитательной и образовательной работе детского сада комбинированного вида "Ландыш" Е.В. Родькина детально коснулась проблематики эффективного управления в условиях вариативности и многообразия, информационной открытости и оценки качества дошкольного образования, участия общественности в данной работе. Заместитель заведующего по воспитательной работе балашовского детского сада комбинированного вида "Росинка" С.И. Блатина выступила с основным докладом в ходе обсуждения темы "Дошкольное образование: инновационные программы, практики и технологии". В частности, Светлана Ивановна рассказала собравшимся о различных инновационных программах, методиках, технологиях развития ребенка-дошкольника, применяющихся на прихоперской земле, о серьезных успехах балашовских педагогов, достигнутых в различных профессиональных конкурсах.

Вполне логично, что местом проведения площадки № 3 "Создание условий для развития и самореализации личности" был выбран центр дополнительного образования "Созвездие". В числе модераторов и экспертов были член Совета Федерации Л.Н. Бокова, заместитель министра образо-вания Саратовской области В.В. Ушакова, доцент Балашовского института СГУ им. Н.Г. Чернышевского, председатель совета отцов Балашовского района А.С. Коповой.

На встрече присутствовали представители всех ветвей власти, а также сферы образования, родительская общественность. Свободных мест в актовом зале не было. Людмила Николаевна обозначила, что на повестке дня стоят вопросы самореализации молодого поколения и процессы, происходящие в системе дополнительного образования, его доступность, создание комфортных условий для обучения, инновационные программы в физической культуре и спорте, создание равных возможностей для всех детей.

Работа третьей площадки началась с обсуждения актуальных проблем дополнительного образования: востребованности образовательных программ, расширения их спектра, создание условий для межведомственного взаимодействия. Первой с докладом выступила директор центра "Созвездие" О.Е. Уварова. Ольга Евгеньевна сразу отметила, что дополнительное образование во многом специфично, и задала вопрос: а что нужно сделать для его развития?

На эти и другие вопросы присутствующие давали ответ в течение 2,5 часов.

О профессиональном образовании как пространстве возможностей и инноваций говорили на четвертой дискуссионной площадке, которая расположилась в актовом зале главного корпуса Балашовского института СГУ. Ее модератором стал депутат Саратовской областной думы, председатель областного отделения общественной организации "Педагогическое общество России", ректор СГЮА С.Б. Суровов. Помогали Сергею Борисовичу и.о. министра образования Саратовской области И.В. Седова и директор Балашовского института СГУ А.В. Шатилова.

Данная площадка собрала в основном ректоров и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений региона, а также руководителей ряда промышленных предприятий, представителей бизнеса, экспертного сообщества, общественности…

Работа площадки велась по трем основным подтемам. Так, о современных тенденциях развития профессионального образования в своих докладах рассуждали директор Энгельсского промышленно-экономического техникума М.А. Кукушкин, директор Саратовского техникума строительных технологий и сферы обслуживания, руководитель базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профобразования в области, И.А. Алешина, директор Базарнокарабулакского техникума агробизнеса Н.А. Крупнова, и.о. директора колледжа радиоэлектроники им. П.Н. Яблочкова О.В. Бреус…

Окончание в "БП" №№96-97 от 4 июля.