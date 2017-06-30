В.В.Радаев: "Мне важно узнать ваше мнение"

17 июня врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, депутат Государственной Думы Николай Панков, министры регионального правительства и главы соседних районов с рабочим визитом посетили Балашов.

Целью посещения врио губернатора области была оценка воплощения планов благоустройства Балашова в жизнь, участие в презентации проекта "Благоустройство г.Балашова в 2017 году и на период до 2020 года".

ЗАВЕРШЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРА "СОЗВЕЗДИЕ"

Реконструкция центра дополнительного образования "Созвездие", в котором занимаются порядка трех тысяч одаренных детей и работают более семидесяти педагогов, подходит к завершению. Следует напомнить, что началась она по решению главы региона в прошлом году. Директор центра Ольга Уварова рассказала гостям об истории создания центра, поблагодарила В.В. Радаева за внимание к важному социальному объекту Балашова. По словам заместителя председателя правительства области Ивана Кузьмина, полностью все работы по реконструкции будут закончены к 20 августа. Валерий Радаев осмотрел центр, пообщался с преподавателями и учащимися:

- Для детей должны быть созданы все условия. После реконструкции это здание станет лучшим в Балашове, - подчеркнул глава региона, - хотелось бы, чтобы таких зданий было больше.

Необходимость прямого диалога

Выступая в кинотеатре "Победа" на презентации проекта благоустройства Балашова (в которой приняли участие порядка восьмидесяти человек), Валерий Радаев прежде всего отметил необходимость прямого диалога между властью и жителями по поводу любых перемен в городской жизни. "Мне важно узнать ваше мнение, - подчеркнул глава региона, - у каждого жителя должно быть понимание изменений, которые произойдут в Балашове. Мы будем двигаться от дворовой территории к обустроенному городскому пространству. При этом мы ждем конкретных предложений от жителей, так как видим, насколько эффективен формат прямого диалога. Балашов - один из старейших и красивейших городов Саратовской области, центр одного из самых крупных аграрных районов. Его жители достойны жить в городе с современной инфраструктурой. Новый проект основан на нуждах жителей, на их повседневных запросах".

По мнению Валерия Радаева, в Балашове, как и в областном центре, необходимо ремонтировать дворы, устанавливать новые детские площадки. Причем от выбора конкретных объектов реконструкции до контроля за качеством - все должно проводиться с учетом мнения жителей.

Характерно, что глава региона обозначил и проблемные инфраструктурные вопросы Балашова. В частности, неудовлетворительную схему теплоснабжения города, плохое освещение микрорайона Козловки, отсутствие в течение десятилетий ремонта дворов, изношенное состояние автомобильного и пешеходного мостов через р.Хопер. Он поручил заместителю председателя правительства области Александру Буренину разработать новую схему теплоснабжения Балашова, призвал главу района Павла Петракова уделить особое внимание перечисленным проблемам.

- За ближайшие пять лет планируем решить основной массив проблем Балашова. Вы лучше всех знаете, что нужно сделать в городе, поэтому мы рассчитываем на поддержку активных жителей, - подчеркнул Валерий Радаев.

С докладом о проекте благоустройства г.Балашова в 2017 году и на период до 2020 года выступил глава Балашовского муниципального района П.М.Петраков. Акцентируя внимание участников презентации проекта благоустройства на красочно оформленные стенды, Павел Михайлович доступно и подробно рассказал о планах реконструкции и благоустройства нашего города. Сделать предстоит очень многое. По словам главы района, в настоящее время большая часть центральных и магистральных улиц нуждается в реконструкции и дополнительном благоустройстве. Из 169 км дорог в городе Балашове только 69 км имеют твердое покрытие. Около 80% дворовых территорий города требуют ремонта. В текущем году запланирован ремонт 36 дворовых территорий. В преддверии театрального фестиваля будут обустроены улицы Рабочая и Карла Маркса - восстановлены тротуары, сделаны дополнительные парковки, размещены малые архитектурные формы, посажены деревья.

В рамках проекта благоустройства предполагается большое развитие дорожной сети города. В том числе устройство перекрестка дорог по ул.Макаренко, реконструкция ул.Авиаторов, восстановление старого Саратовского шоссе для дополнительного выезда из Балашова в Саратов.

Присутствующие на презентации проекта жители Балашова высказали ряд предложений и критических замечаний по благоустройству города. Больше всего инициатив поступило от представителей микрорайона комбината плащевых тканей, в котором проживает более трети всех балашовцев. Предложено отремонтировать дворы, обустроить сквер по проспекту Космонавтов, сделать велосипедную дорожку, оборудовать микрорайонный пляж на р.Хопер.

Предложения по ремонту дорог и обустройству дворов и тротуаров прозвучали и от жителей микрорайонов рабочего городка, ул.Орджоникидзе, Нефтяной. Председатель совета старейшин В.В.Позднышев предложил свою программу благоустройства привокзальной площади, железнодорожного парка, так как вокзал и прилегающая к нему территория являются своеобразной визитной карточкой Балашова, по которой гости города судят о порядке и благоустройстве в нем.

Жительница микрорайона рабочий городок Н.П.Афанасьева обратила внимание на обустройство среды обитания на окраинах города, принятие комплексной программы для решения данной проблемы. Почетный гражданин Балашовского района Г.И.Кривов предложил сделать инвентаризацию зеленых насаждений города и разработать программу по замене старых, сухих деревьев, особенно тополей (которые представляют угрозу жизни и здоровью людей) на новые хвойные, липы, каштаны, акации. Серьезно прозвучали критические замечания по затянувшейся многолетней проблеме строительства подземного водозабора, очистных сооружений, необходимости ремонта автодорожного моста, по которому проходит дорога в Романовский район, пешеходного, соединяющего центр города с микрорайоном Захоперье, проработке вопроса очистки реки Хопер.

Наряду с вопросами по благоустройству города поступили предложения по восстановлению промышленного потенциала Балашова, созданию новых рабочих мест.

Окончание в "БП" №№94-95 от 29 июня.