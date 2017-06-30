"Скорой помощи" - зеленый свет!

Вот уже более шестидесяти лет выполняет свою благородную миссию на Земле

ГУЗ СО "Балашовская станция скорой медицинской помощи". И, конечно, абсолютное большинство жителей нашего города и района в той или иной степени уже успело познакомиться с деятельностью медицинских работников "скорой помощи". А для того, чтобы узнать, как ныне живёт и чем "дышит" это важнейшее звено местной системы здравоохранения, на днях корреспондент "Балашовской правды" встретился и пообщался с и.о. главного врача ГУЗ СО "Балашовская станция скорой медицинской помощи" А.Н. Барковским.

- Андрей Николаевич, за десятилетия своей деятельности Балашовская станция скорой медицин-ской помощи, конечно, прошла уже большой, сложный путь. Однако в последнее время в Вашей организации произошли серьезные преобразования. Медицинские работники "скорой помощи" обрели новое помещение для своей работы. Как же стартовал этот новый этап жизни местной "скорой"?

- Мы переехали в новое помещение 1 августа 2015 года, как только здесь были подключены телефонная связь и интернет. Сразу же были выделены деньги на текущий ремонт. А поскольку мы - круглосуточная медицинская служба, то и ремонтные работы продолжались буквально и днем, и ночью, параллельно с нашей основной деятельностью. За время ремонта были заменены окна, полы пропитаны противопожарной жидкостью. Был создан дополнительный, опять же противопожарный выход из помещения. Всё это, конечно, соответствовало нормам СанПиНа и противопожарным требованиям.

- То есть, после ремонта качество условий для работы заметно улучшилось. Не так ли?

- Конечно. Во-первых, значительно увеличилась территория Балашовской станции скорой медицинской помощи. Прежде у нас было помещение, абсолютно не приспособленное для выполнения повседневной деятельности, очень маленькое. В данном случае, площадь помещения составляет 700 квадратных метров. Причем самыми первыми были отремонтированы комнаты отдыха для фельдшеров (как для мужчин, так и для женщин), которые находятся на круглосуточном дежурстве и которые могут лечь, немного отдохнуть между вызовами (однако спать не имеют права). Появились отдельные комнаты у водителей, у санитаров. Была создана комната для приёма пищи. Обустроена большая, светлая диспетчерская. Новое здание прошло санитарно-эпидемиологическую экспертизу, получило соответствующее заключение и новый адрес: улица Авиаторов, 9.

Стоит сказать и о том, что раньше в этом помещении располагался медпункт воинской части, рассчитанный на двадцать коек и шестьдесят посещений. Однако мы адаптировали его именно под станцию "скорой медицинской помощи". Поэтому вместе с другими здесь появилась и специальная комната для временного хранения медикаментов. Она пополняется в зависимости от соответствующих правил и сроков хранения, использования медпрепаратов. При этом обеспеченность медицинскими препаратами у нас стопроцентная.

Кроме того, важно отметить, что Балашовская станция скорой медицинской помощи оказывает медпомощь на территории всего района. Радиус её действия 50 километров. И именно нынешнее расположение станции позволяет осуществлять данный режим и диапазон работы.

- Сегодня на высшем, федеральном уровне много говорится о приоритете инновационного, научного подхода, в том числе и в медицинской сфере. А как обстоят дела с инновациями в ГУЗ СО "Балашовская станция скорой медицинской помощи"?

- Да, мы также стремимся соответствовать "духу времени" и внедрять наиболее современные и актуальные новшества в процессе своей деятельности. В частности, как только будут централизованно закуплены препараты для современной тромболитической терапии, так данный метод в случаях инфаркта миокарда (с использованием соответствующих тромболитических препаратов) будет проводиться непосредственно на этапе скорой медицинской помощи, то есть нашими специалистами. Это предполагается обязательно реализовать на практике, чтобы не происходило изменений в тактике и стратегии лечения кардиологических больных. Таким образом, после начала лечения столь опасного не-дуга уже на этапе "скорой помощи" в дальнейшем кардиологи ГУЗ СО "Балашовская районная больница" продолжат на своем уровне соответствующее лечение без замены тромболитических препаратов, не ухудшающих состояние больного.

Между тем в случае ишемических инсультов, где сегодня при лечении также начинает активно использоваться тромболитическая терапия, ситуация несколько иная. Дело в том, что на уровне фельдшера "скорой помощи" трудно определить дома у больного, в его квартире, какой у человека инсульт: ишемический (где показан тромболизис) или геморрагический, где использование данной методики недопустимо. Поэтому недавно в Балашове была проведена крупная межрайонная научно-практическая конференция "Организация оказания медицинской помощи больным с заболеваниями органов кровообращения", где рассматривалась, в том числе, и деятельность специалистов "скорой помощи" при оказании помощи больному с инсультом, с учетом дальнейшего использования тромболизиса. На конференции присутствовало много наших фельдшеров, а главный невролог Саратовской области рекомендовал принципиально новую тактику оказания помощи больному при подозрении на инсульт. Соответственно, его рекомендации сегодня мы и выполняем. Как можно быстрее доставляем больного в неврологическое отделение ГУЗ СО "Балашовская районная больница", где человеку проводится томография, точно определяется характер инсульта, его место расположения, и неврологами вырабатывается соответствующая стратегия современного подхода к лечению.

- То есть, выра-

жаясь спортивной терминологии, специалисты "скорой помощи" сегодня находятся в хорошей "спортивной форме"!

- Безусловно. Ежедневно у нас проходят "пятиминутки", где мы обсуждаем количество, характер вызовов за предыдущие сутки. Проводим разбор всех тяжелых случаев. Обязательно разбираются инсульты, инфаркты, случаи стенокардии, мерцательной аритмии, все другие тяжелые, казусные, непонятные случаи. Более того, не менее одного раза в месяц у нас проходят медицинские конференции, на которых рассматривается плановая и внеплановая проблематика, сезонность заболеваний. Если, например, на зиму приходится пик вирусных заболеваний, то в этот период мы повторяем особенности оказания медпомощи при гриппе, ОРВИ. С приходом весны и лета соответствующим образом обостряются кишечные инфекции (люди купаются в грязных водоемах; используют немытые фрукты, ягоды; не моют руки). В это время мы начинаем вновь вспоминать и про кишечные инфекции, сальмонеллез... И плюс к тому на своих конференциях говорим обо всех особо опасных заболеваниях и тех инфекциях, которые к нам могут быть завезены из других регионов нашей страны или из-за рубежа. Например, кто-то побывал на курорте в другой стране и, в конечном итоге, привёз к нам какое-то очень интересное заболевание. В той же Европе (например, во Франции) сегодня получила очень серьёзное распространение корь…

- На плечи медицинских работников "скорой помощи" ложится оказание экстренной медицинской помощи и при слож-ных заболеваниях, и при серьёзных авариях, автокатастрофах, опасных ранениях...

- У нас есть добрая такая шутка о том, что представляет собой фельдшер "скорой помощи". "Врач - это голова. Медсестра - руки. А фельдшер - это голова с руками!" В самом деле, фельдшер приезжает на вызов, и в течение 5 - 10 минут он должен опросить, осмотреть больного, провести какие-то исследования (измерить давление, взять кровь для определения уровня сахара, сделать ЭКГ), поставить предварительный диагноз, оказать медицинскую помощь. И уже после этого он опять-таки должен вновь осмотреть, опросить больного, если необходимо, провести дополнительные исследования. Причем всё это выполняется строго по стандартам, которые имеются в системе "скорой медицинской помощи". Кроме того, фельдшер должен решить вопрос: оставить ли больного дома (с дальнейшим вызовом участкового врача) или же везти его в стационар, нуждается ли больной в повторном вызове "скорой медицинской помощи" или нет.

Нами полностью соблюдаются и все временные нормативы. В частности, у нас вызовы подразделяются на экстренные и неотложные. Так, экстренные вызовы (в тех случаях, когда есть угроза жизни) выполняются сразу же. Среди таких можно отметить артериальное кровотечение, остановку дыхания, потерю сознания, переломы костей, когда может возникнуть травматический шок и т.д. Тогда на машине "скорой помощи" включаются проблесковые маячки и сирена. В свою очередь, неотложными являются вызовы при повышении давления, температуры, головной боли и головокружении, ушибах, травмах, не представляющих собой угрозу жизни.

Окончание в "БП" №№94-95 от 29 июня.