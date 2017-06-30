Расстаемся, но не прощаемся

В учреждениях культуры всегда царит особая атмосфера. Особенно в тех, где обучаются дети. В детских школах искусств ребята впервые знакомятся с волшебным миром музыки. В коридорах и даже на улице порой слышатся чарующие звуки вальсов Брамса и Шопена, органные мелодии Баха и ритмически сложные сонаты Моцарта… Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Под аплодисменты на сцену концертного зала ДШИ № 1 один за другим вышли выпускники 2017 года.



Прощальный вечер начался с напутствия и добрых пожеланий. Ансамбль "Поющие сердечки" посвятил выпускникам песню "Пусть будет свет в окне твоем". В этом году стены ДШИ № 1 покидают 40 ребят, обучавшихся на вокальном, оркестровом, фортепианном, народном, эстетическом, хореографическом, фольклорном, эстрадном, художественном отделениях. Пожалуй, со всех, кроме театрального, открытого не так давно.

Отличники получили аттестаты первыми. А вручала документы директор школы искусств И.Е. Черникова. "Этот год выдался ярким, интересным, насыщенным, - отметила Ирина Евгеньевна. - Наша школа, хоть ей уже 64 года, все так же молода и шагает в ногу со временем. В следующем году к нам придут другие ребята. Но таких, как вы, уже не будет". Директор поблагодарила родителей и преподавателей, половина из которых и сами являются выпускниками этой школы. Традиции, сложившиеся на протяжении десятилетий, они привыкли чтить и уважать с детства.

Многие выпускники получили почетные грамоты за активное участие в концертной деятельности. За этот учебный год на страницах нашей газеты неоднократно выходили публикации о победах преподавателей и учащихся ДШИ № 1 на Всероссийских и международных конкурсах.

Церемония вручения аттестатов чередовалась с концертными номерами. Последним прозвучал "Вальс" Доги в исполнении ансамбля "Виолинки".

Однако прощаться все равно не время. Знания, полученные ребятами в детской школе искусств, останутся с ними на всю жизнь, а двери учреждения - открытыми. Некоторые выпускники продолжат обучение в колледжах искусств, вузах и даже консерваториях. И кто-нибудь наверняка вернется в родную школу в качестве преподавателя.

"БП" №№92-93 от 27 июня.

