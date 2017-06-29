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Четверг, 29 июня 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Стартовал фотоконкурс "Особо охраняемые природные территории Саратовской области"

В рамках Года экологии для привлечения внимания к вопросам сохранения природного наследия региона областное министерство информации и печати объявляет фотоконкурс «Особо охраняемые природные территории Саратовской области». Конкурс призван максимально широко и ярко показать красоту заповедных уголков Саратовской области.
 

К участию в фотоконкурсе приглашаются все жители Саратовской области, независимо от возраста и рода занятий.
Конкурс проводится в двух номинациях: главная - «Природа вокруг нас», специальная - «Приз зрительских симпатий».
Заявки участников и конкурсные материалы (в напечатанном и электронном виде) принимаются до 21 июля 2017 года включительно. Итоги подводятся до 11 августа т.г.
Напечатанные фотографии принимаются по адресу министерства информации и печати области – 410042, г.Саратов, ул.М.Горького, 46, каб. 210, электронные версии  - на электронную почту: oshkinanv@saratov.gov.ru (формат работ/ правила оформления – указаны в ПОЛОЖЕНИИ о конкурсе, размещенном на странице министерства информации и печати области по адресу: https://saratov.gov.ru/gov/auth/mininf/tvorcheskie-konkursy/oblastnoy-fo...).
Все конкурсные работы будут размещены на сайте учрежденного министерством информации и печати Саратовской области сетевого издания «Регион 64» https://re64.ru/ для определения победителей в специальной номинации путем голосования посетителей.
Результаты конкурса в главной номинации объявит жюри, в состав которого входят представители органов исполнительной власти области, члены Общественной палаты региона, Союза фотохудожников России.
Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников с положением  о конкурсе, принятие условий конкурса, согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
4 лауреата главных номинаций награждаются дипломами I и II степени и денежными премиями, два победителя специальной номинации - дипломами I степени и поощрительными премиями.
Участие в фотоконкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
Министерство информации и печати области
 