Конкурс продолжается

До 21 июля продлен прием документов на ежегодный областной конкурс «Лучший объект придорожного сервиса»

Участниками конкурса могут быть учредители или руководители организаций, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере торговли, общественного питания, технического обслуживания автотранспорта, гостиничного бизнеса, автозаправочных станций и других организаций, осуществляющих деятельность в сфере придорожного сервиса в Саратовской области.

Прием конкурсных материалов осуществляется министерством транспорта и дорожного хозяйства области до 21 июля 2017 г. по адресу г. Саратов, ул. 1-ая Садовая, 104, 5 этаж, ком.518. О правилах участия в конкурсе можно узнать телефону (845-2) 24-61-77.

Напомним, что конкурс проводится с 2013 года. Его цель - распространение опыта юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей по улучшению благоустройства и санитарного состояния объектов дорожного сервиса на территории области и качественного оказания услуг водителям и пассажирам.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшая автозаправочная станция»; «Лучшее предприятие торговли»; «Лучшее предприятие общественного питания»; «Лучшая гостиница»; «Лучшее предприятие технического обслуживания автотранспорта». В 2015 году, по пожеланиям конкурсантов, добавилась еще одна номинация - «Лучший комплекс объектов придорожного сервиса», так как многие объекты одновременно совмещают в себе сразу несколько функций, например, автозаправочную станцию и магазин, гостиницу и кафе.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области