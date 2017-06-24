На "Олимпе" начался второй этап восстановительных работ

Весной 2016 года губернатор Саратовской области Валерий Радаев на встрече с активом Балашовского района откликнулся на просьбу местных жителей о помощи в восстановлении главного спортивного городского объекта - стадиона "Олимп", и отметил, что в этом вопросе необходимо объединить усилия исполнительной власти и депутатов, отвечающих за район. К реализации проекта подключился депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов, который курировал ход ремонтных работ на объекте на протяжении всего срока первого этапа реконструкции.



Уже к началу сентября 2016 года губернатор вместе с балашовцами принял участие в торжественной церемонии открытия обновленного стадиона, на котором появились новые трибуны с морозостойкими пластиковыми сидениями на 1400 мест, большое электронное табло и другие, необходимые для полноцен-ного функционирования объекта элементы.

Сегодня на стадионе ведутся восстановительные работы подтрибунных помещений: полностью заменена электропроводка всего комплекса, установлены металлические каркасы для панельной обшивки стен, монтируется светодиодное освещение. В ближайшее время в помещениях будут установлены пластиковые окна, современная сантехника, отремонтированы спортивные залы, санузлы, душевые комнаты и раздевалки.

"Совсем скоро масштабный ремонт стадиона, инициированный главой региона, будет завершен. Планируем закончить работы по второму этапу реконструкции к началу нового учебного года, чтобы наша молодежь - школьники и студенты - смогли там заниматься в еще более комфортных условиях. Хочу отметить, что качественный полномасштабный ремонт такого серьезного объекта как "Олимп" - задача непростая, но благодаря поддержке Валерия Васильевича, мы с ней справляемся успешно. Отрадно, что в районе активно развивается инфраструктура, восстанавливаются объекты, жизненно необходимые городу, по инициативе Вячеслава Викторовича Володина и при личном контроле Валерия Васильевича Радаева ведется строительство нового здания Балашовского драматического театра - и это показатель эффективной работы целой команды, ориентированной на потребности людей, на благоустройство районов и региона в целом!", - прокомментировал депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов.

"БП" №№90-91 от 22 июня.

