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Суббота, 24 июня 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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"Троице Святая, слава тебе!"

 Так называется открытый региональный фестиваль православной культуры, который прошел  в Балашове 4 июня (на пятидесятый день после Пасхи Христовой). Этот воскресный день был выбран отнюдь не случайно, и как практически все, что касается православной веры, традиция празднования Святой Троицы именно на 50-й день после Пасхи (отсюда, кстати говоря, другое название этого праздника - Пятидесятница) уходит своими корнями далеко в глубь веков.
 

Согласно преданиям и свидетельствованиям евангелий, как раз на 50-й день после чудесного Воскресения Иисуса Христа и на 10-й день после того, как Он вознесся к Отцу своему небесному,  в Иерусалиме, в Сионской горнице собрались апостолы Христа, его ученики и Божия Матерь. И в какой-то момент, как свидетельствуют Деяния апостолов, "сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.  И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать". После этого события апостолы Христа чудесным образом обрели способность говорить на разных языках, и было принято решение о том, что теперь они должны разойтись по миру, чтобы нести людям учение Христа и свет веры Христовой.  Таким образом, именно этот день справедливо считается днем рождения христианской церкви…
Как и все предыдущие годы, праздничный день в Балашове начался с традиционного торжественного богослужения,  в парке культуры им. Куйбышева. Провел Божественную литургию перед установленной на алтаре иконой Живоначальной Троицы епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий.
С самого утра перед сооруженной накануне и празднично убранной зелеными ветками березы сценой собралось множество верующих. В большинстве своем это были люди, проживающие неподалеку от центра города. Многие держали ветки в руках. К слову сказать, и облачение священнослужителей тоже было в тон - переливающимся зеленым. И это, конечно, тоже было не случайно. Как и многое другое в этот день, зеленый цвет одеяний священников символизирует человеческие души, "расцветающие" от прикосновения к ним Святаго Духа. Чуть позже к молящимся присоединились участники сразу трех крестных ходов от разных храмов города. 
После завершения праздничного богослужения  к верующим  с поздравительными речами обратились епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий и глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков. 
А между тем на всем пространстве парка готовятся различные мероприятия в рамках одной общей праздничной программы. К примеру, практически ни один фестиваль православной культуры, будь-то "Троице Святая, слава тебе!" или "Казачий разгуляй на Хопре", не обходится без выставки декоративно-прикладного творчества. Не стал исключением и нынешний фестиваль. Несмотря на, мягко говоря, довольно прохладную погоду (вообще, лето в этом году как-то очень уж припозднилось)  в выставке приняли участие несколько десятков мастеров и мастериц, работающих в самых разных жанрах и направлениях. В частности, здесь были представлены изделия ручной работы из самых разных материалов: дерева, глины, бисера, бумаги… И практически все работы так или иначе перекликались  с главной темой праздника - Святой Троицей. Как всегда на подобных выставках, понравившиеся поделки можно было приобрести по вполне сносным ценам.
Прошлись по выставке и почетные гости праздника. Епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий вместе с главой Балашовского муниципального района П.М. Петраковым  отдали должное изяществу и мастерству, с которыми выполнены представленные изделия. Здесь же, кстати сказать, работала и выставка фотографий  в формате фото-сушки с видами наиболее известных православных храмов, в том числе, разумеется, и балашовских.
Ну а в казачьем курене можно было отведать сладостей с горячим ароматным чаем.
Однако главным номером праздника, безусловно, стал большой красочный концерт на открытой сцене парка им. Куйбышева. Каждый год в Балашов именно на фестиваль "Троице Святая, слава тебе!" съезжаются самодеятельные коллективы из разных благочиний Балашовской епархии (девять муниципальных районов области). Так было и на этот раз.
Открыли фестиваль епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий и глава БМР П.М. Петраков. Они поздравили балашовцев и гостей фестиваля с праздником Святой Троицы и пожелали всем мира и добра.
Концерт на этот раз продолжился целых четыре часа. Здесь были представлены номера, что называется,  на любой вкус. Свое творчество зрителям представили как солисты, так и танцевальные коллективы. Примечательно, что каждый участник концерта получил специальный сертификат.
А пока продолжался концерт, на соседнем поле свое искусство выездки и джигитовки демонстрировали казаки местного казачьего общества.  

"БП" №№90-91 от 22 июня.
 