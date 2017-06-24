Не в сети, зато уютно

Не так давно П.М. Петраков был избран главой Балашовского муниципального района. Посещение сельских муниципальных образований началось с сел Данилкино и Терновка, самых отдаленных от города. Жители Терновского МО надеются, что районная власть хоть отчасти поможет им в решении проблем.



60 километров - путь неблизкий. И первое, на что обращаешь внимание в Данилкино, это дороги. Затем - на отсутствие сигнала сотовой связи. Некоторые из жителей, наученные и подкованные в этом плане, уже знают, из какой точки села можно дозвониться.

Всего в Данилкино проживают чуть более 600 человек, работают 18 крестьянско-фермерских хозяйств. Глава района вместе с руководителями структурных подразделений администрации, представителями здравоохранения, социальных организаций города сначала посетили фельдшерско-акушерский пункт, а затем отправились в структурное подразделение детский сад "Ветерок". Чувст-вуется, что П.М. Петраков, только начавший объезд сел, говорит то, что думает. "Ужасно, - высказался Павел Михайлович, как только зашел на территорию детсада. - Люди работают на земле, а отдачи никакой". Речь шла о подъездной дороге к образовательному учреждению и об отсутствии полноценной площадки. Малыши вместе с педагогом играли во дворе. Они своей судьбой вполне довольны.

- Где кормят лучше: в детском саду или дома? - спросил у них Павел Михайлович.

- В детском саду! - весело ответили дети.

1 сентября 2017 г. детский сад "Ветерок" планирует принять 16 ребятишек. Сейчас структурное подразделение посещают 14 ребят. В 2015-м детсад переехал в здание школы. Так совпало, что аккурат в день посещения делегации из района

с. Данилкино в спортзале проходили спортивные соревно-вания. Понаблюдав за ходом эстафеты, почетные гости в сопровождении директора С.В. Аверьяновой прошли по кабинетам. В 2016-2017 учебном году в школе обучались 44 человека, 2 из них - одиннадцатиклассники. "14 человек - педагогический коллектив, все с высшим образованием, - рассказала Светлана Владимировна. - Делаем всё, что в наших силах. Пойдемте посмотрим, как крыльцо подремонтировали".

Сельский Дом культуры

с. Данилкино по праву можно назвать самым красивым в районе. В нем священнодействует директор О.П. Папыкина, которая вместе с коллегами тщательно смотрит за тем, чтобы все было "с иголочки". А библиотекой заведует Н.А. Темная. В настоящее время книжный фонд насчитывает 4 600 экземпляров. В 2016 г. поступило около 30 книг, преимущественно энциклопедии, а списано - больше 200. "В 1999 г. книжный фонд составлял 9 тыс. экземпляров, - поведала Надежда Алексеевна. - Поступлений за год было около тысячи". Зато не так давно в библиотеке были установлены пластиковые окна.

После посещения отделения почтовой связи в здании СДК состоялась встреча с жителями с. Данилкино. Первым с отчетом о деятельности терновской администрации выступил глава этого муниципального образования А.В. Пономарев. Он рассказал, что в состав муниципального образования входят Терновка, Сухая Елань, Спартак, Данилкино и Пичурино, в которых проживают 2292 человека, 1305 из них - трудоспособного возраста. На все населенные пункты Терновского МО приходятся: 3 общеобразовательные школы, 3 детских сада, 3 ФАПа, 3 сельских Дома культуры, 3 библиотеки, 3 отделения почтовой связи, 32 крестьянско-фермерских хозяйства. "Доходная часть бюджета нашего муниципального образования за 2016 г. исполнена на 106,9 %: при плане 4391,1 тыс. руб. - выполнена на 4696,2 тыс. руб.", - объяснил Александр Васильевич. А вот за 5 месяцев 2017 г. удалось собрать всего 18% налогов от плана.

В Данилкино есть проблемы с водой, дорогами и освещением. На территории муниципального образования насчитывается всего 30 фонарей. Чтобы тех же фонарей стало больше, нужен проект. А это недешево. В Терновке создан кооператив по водоснабжению, в котором насчитывается 85 або-нентов. Один кубометр воды обходится в 100 руб. Если установить тариф ниже, то, потребление воды не покроет себестоимость.

- Мы в Пичурино два года без воды, плотину никто не делает, - пожаловался один из мужчин. - Вы видели нашу дорогу? Нам бы грейдер хотя бы на один день, чтобы разровнять полевую дорогу из Данилкино в Кудрявку. Пока до Балашова доедешь, всю машину разобьешь. И траву возле дороги от Терновки до Данилкино, а потом до Пичурино надо окашивать, чтобы зимой не замело.

А.В. Пономарев ответил, что про плотину знает, и договоренность по этому поводу уже есть. А что касается дорог, то они муниципальные. Полномочий много, а средств не хватает.

Примечательно, что жители Данилкино и сами прекрасно все понимают. В том смысле, что никто от представителей власти ничего сверхъестественного не просит. Самый минимум. О сверхзадачах вроде возрождения глубинки, создания рабочих мест, капитального ремонта проблемного дорожного полотна никто даже не заикается. Только то, что по силам. Однако и грейдер под вопросом. Ехать-то далеко: два часа до Данилкино, два часа обратно, час по селу… Сколько на это уйдет топлива.

Глава района П.М. Петраков, много лет руководивший крупным предприятием в городе, видит выход из сложившейся ситуации в том, чтобы сами жители, в особенности главы крестьянско-фермерских хозяйств, активнее участвовали в жизни села. "Промышленности как таковой в Балашове не осталось, - по-честному высказался глава района.

- Сейчас наша задача вывести предприятия малого и среднего бизнеса из тени, чтобы в бюджет начали поступать налоги". В городе немало швейных цехов, которые уклоняются от этой священной для каждого гражданина обязанности. П.М. Петраков предложил фермерам создать фонд: перечислять в общую "кубышку" по 10 руб. с гектара. В этом случае местному главе не придется просить деньги на те или другие нужды. Будут резервные средства на решение насущных вопросов. Логика такова: раз пользуешься землей, инфраструктурой, получаешь доход, значит, - помогай окружающим. Словом, бизнес должен стать социально ответственным.

Что касается сбора налогов, то проблемы по этой части не только в Терновском МО, но и во всем БМР. В рейтинге по области мы третьи с конца. Да ещё в прошлом году на баланс Балашовского района было передано 109 км дороги… Помимо легализации производства, нужно создавать условия, привлекательные для инвесторов. "Денег нет, но мы будем делать все, чтобы они были, - резюмировал П.М. Петраков. - А что у вас тут такая плохая сотовая связь?"

- Хорошо, что в свое время "Нашу сотовую связь" удалось уговорить, поставили вышку в Данилкино и в Сухой Елани, - откликнулся А.В. Пономарев.

- И банк к нам по две недели не приезжает, - высказался, в свою очередь, один из жителей.

* * *

В с. Терновка после посещения ИП В.М. Сигалаева, осмотра посевных площадей крестьянского хозяйства, пожарного поста, снова начался обход объектов соцсферы. Первым был фельдшерско-акушерский пункт, в который ежедневно за медицинской помощью обращаются в среднем 10 человек. Большим спросом пользуется аптека, где можно приобрести медицинские препараты. Заведующая ФАП с. Терновка Л.В. Руднева заверила, что в случае необходимости привозит медикаменты по заказу.

В СОШ с. Терновка на конец 2016-2017 учебного года обучались чуть более 90 ребят (филиал школы есть в с. Михайловка). В первую очередь в терновской школе обращаешь внимание на музей. Экспонаты собрал житель села В.С. Рогов. Его труд не пропал даром. Раньше музей располагался в Доме культуры, а потом было решено переместить его в школу. Теперь на стенах общеобразовательного учреждения - живописные полотна, а в коридорах под стеклом - монеты, значки и другие предметы старины. Другая достопримечательность, причем, похоже, не меньшая - не так давно появившийся в здании школы просторный туалет. В сопровождении директора школы О.Д. Николаевой осмотрели и его.

Территория общеобразовательного учреждения немалая: 1 гектар. С 1 сентября эти обширные владения начнут осваивать первоклассники. Пока ожидается 5 человек.

После посещения детского сада "Колокольчик" П.М. Петраков резюмировал: "Уютно, но везде нужны деньги".

После отчета А.В. Пономарева к жителям обратился глава района. Лукавить Павел Михайлович снова не стал: "Картина в целом безрадостная". Да и бюджет района по большей части дотационный.

Председатель кооператива по водоснабжению Владимир Мартынов обратился к главе района с просьбой помочь приобрести необходимый трансформатор. П.М. Петраков обещал помочь.

Не обошлось без доброй ссоры. "У нас по ул. Большой Коммунистической даже «скорая» не проедет: такая плохая дорога".

- Да у нас на Пролетарской так же, - высказался мужчина.

Но самое большое общественное возмущение вызвала работа отделения почтовой связи. "Несмотря на то, что ваше почтовое отделение нерентабельно, оно есть, - высказался представитель почты. - Хотелось бы от вас взаимодействия, помощи и сотрудничества".

- Да у вас одна показуха! - закричали хором со своих мест жители. - Только сегодня, когда глава приехал, почту открыли. Отделение не работает. Мы за свет и газ в Родничке платим!

Глава района встал на сторону жителей. Возможно, хоть в этом плане жизнь в Терновке изменится к лучшему. Отделение связи должно работать.

В этом году планируется продолжить ремонт дороги по ул. Ленинской в с. Терновка. Ну, а дальше - по обстоятельствам.

На прощание люди попросили главу района приезжать к ним чаще.

"БП" ""90-91 от 22 июня.