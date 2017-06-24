"Россия в сердце и в судьбе..."

Так назывался концерт, который прошел вечером 12 июня на городской площади Балашова и был приурочен, разумеется, к отмечаемому в этот день празднику - Дню России.

К собравшимся на площади балашовцам и гостям города обратился глава Балашовского муниципального района П.М.Петраков.

- Сегодня замечательный день, замечательный праздник, и вы все заметили, что день сегодня на самом деле замечательный, - сказал Павел Михайлович.

- После ряда дней холодных и дождливых наконец-то выглянуло солнце, наконец-то тепло, и мы все довольные здесь находимся для того, чтобы посмотреть на наших замечательных артистов, на нашу замечательную самодеятельность и отпраздновать вместе замечательный день - День России.

Я хотел бы вас, уважаемые друзья, дорогие балашовцы, поздравить с этим днем, пожелать всем счастья, здоровья, успехов, мирного неба над головой и всем двигаться вперед.

Да здравствует Россия!

Земляков с Днем России поздравили и депутаты Саратовской областной думы С.Б.Суровов и С.В.Гнусарев.

В праздничном концерте приняли участие лучшие творческие силы города и района. В частности, на сцене в этот вечер работали заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца "Зоренька", хореографический ансамбль "Туесок", народный ансамбль "Любава", вокальные ансамбли "Премьера" и "Гармония".

Российская федерация, как известно, не только крупнейшее, но и многонациональное государство. Лишним подтверждением этого обстоятельства, по-видимому, должны были стать танцы проживающих в России народов: белорусов, узбеков, башкир, калмыков… Признаться, автору этих строк как выходцу из Узбекистана было приятно увидеть узбекский танец в национальных костюмах в исполнении балашовских мастеров танца, которые в своем хореографическом искусстве давно уже стали мастерами.

С другой же стороны, обращало на себя внимание то обстоятельство, что никто из полутора, а может быть, и двух сотен зрителей, пришедших на праздничный концерт в День России, почему-то не додумался принести с собой не только воздушных шаров, но и хотя бы небольшой российский триколор.

Обидно…

P.S.

В этот же день состоялось еще несколько мероприятий в рамках празднования Дня России. Так, в парке им. Куйбышева прошел молодёжный квест "Тайны А.С. Пушкина", а на парковке перед ТРЦ "Балашовский пассаж" - фестиваль "Краски России".

"БП" №№88-89 от 20 июня.

