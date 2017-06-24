Сергей Суровов поздравил социальных работников

В Балашовском и Романовском районах прошли праздничные торжества, приуроченные к Дню социального работника.

В Романовском районном Доме культуры состоялся праздничный концерт, в рамках которого лучшие представители профессии были награждены благодарственными письмами от депутата Саратовской областной думы (фракция "Единая Россия") Сергея Суровова. В целях информационного обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения парламентарий также передал в местный Центр социальной защиты населения современный телевизор.

В этот же день в Центре культуры Балашовского района также прошли торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику работников социальной сферы. Сергей Суровов поздравил участников мероприятия и поблагодарил их за добросовестный труд и высокий профессионализм.

"Социальная помощь - это не только профессия, но и настоящее призвание! Теплые руки, горячее сердце, искренняя улыбка - всё это неизменные атрибуты любого работника социальной сферы, тех, кто добрым делом и приветливым словом помогает, защищает и оберегает нуждающихся в помощи и поддержке!", - подчеркнул в своем поздравлении областной депутат.

В завершение праздничного концерта, подготовленного силами творческих коллективов Балашовского района, директору Центра социальной помощи семье и детям "Семья" Ольге Бандовской был вручен сертификат на укрепление материально-технической базы учреждения.

"Сергей Борисович многие годы является не только членом попечительского совета "Семьи", но и заботливым другом нашего Центра, который внимательно следит за судьбой наших воспитанников и активно участвует в жизни учреждения, оказывая всестороннюю помощь и поддержку", - отметила директор балашовского Центра социальной помощи семье и детям "Семья" Ольга Бандовская.

"БП" №№88-89 от 20 июня.