Юные шахматные таланты

В Балашовском шахматном клубе прошли соревнования юных шахматистов, посвященные Дню защиты детей. В турнире приняли участие как балашовские поклонники столь древней и мудрой игры, так и их гости из города Уварово Тамбовской области.



Состязания проводились в формате блицтурнира по швейцарской системе. И в результате напряженных и интересных шахматных поединков определились лидеры соревнований.

Так, среди мальчиков победителем стал Андрей Вейнмайер. Второе призовое место занял Павел Руднев. На третью ступень пьедестала почета поднялся Андрей Исайчев. У девочек лучшими шахматистками оказались Евгения Шамшина (первое место), Влада Дозинова (второе место) и Анастасия Просконенкова (третье место). Все эти шахматисты представляли Балашов. В свою очередь, среди самых маленьких участников турнира (2010 года рождения и моложе) отличился Дмитрий Стручков из Уварово.

На торжественной церемонии закрытия соревнований сильнейшие юные шахматисты были награждены медалями, дипломами и призами, предоставленными Балашовской ДЮСШ.

"БП" №№86-87 от 15 июня.

