В зале Центра культуры состоялся гала-концерт районного смотра-конкурса "Песенный венок района". Традиционно смотр проводится 1 раз в два года и призван способствовать развитию жанров художественного творчества, сохранению местных культурных традиций, выявлению и поддержке самобытных творческих коллективов и индивидуальных исполнителей.

Отборочный тур смотра-конкурса прошёл в феврале. В нём приняли участие 350 человек из 28 сёл района. Они выступили в номинациях: "Народный, академический и эстрадный вокал", "Хореография", "Художественное слово", "Оригинальный жанр". Также 55 человек из 14 сёл приняли участие в номинации "Декоративно-прикладное и изобразительное искусство".

Конкурсные программы оценивало жюри в следующем составе: С.В. Бакаева (преподаватель филиала ГОУ СПО "Саратовский областной колледж искусств" в г. Балашове), Е.В. Живодерова (директор МУ "Балашовский РДК"), Н.В. Волхов (руководитель народных коллективов, заслуженный работник культуры РФ), Л.В. Кучмина (ведущий методист), В.И. Некрасова (специалист по фольклору), Л.А. Глухова (балетмейстер народного ансамбля песни и танца "Хопёрская вольница").

Перед жюри стояла очень непростая задача: выбрать лучшие номера для гала-концерта. Со сцены звучали песни - и весёлые, и грустные, хорошо известные зрителям и новые. Невозможно рассказать обо всех участниках гала-концерта, даже самых лучших отметить сложно (потому что здесь все были лучшими). Но не могу не сказать о Татьяне Ивановне Афанасьевой - замечательной исполнительнице русской песни из Терновки. Песня "Липа вековая", которую она спела на концерте, заставила многих зрителей вытирать слёзы. Всего было выбрано 32 номера.

Награждение проходило во время концерта. Начальник управления культуры, спорта и туризма администрации БМР С.А. Коблов поблагодарил всех участников художественной самодеятельности района за их талант и любовь к народному творчеству. Также участников гала-концерта поздравили заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма П.А. Маштаков и директор МУ "Балашовский РДК" Е.В. Живодерова. Всем коллективам были вручены дипломы и подарки.

Концертная программа длилась более 2-х часов, которые пролетели незаметно. Зрители не жалели аплодисментов для наших самодеятельных артистов.

МУ "Балашовский РДК" выражает искреннюю благодарность всем главам муниципальных образова-ний, директору санатория "Пады" В.А. Горлачёву и коллективу МУК "Центр культуры Балашовского муниципального района" в лице директора И.М. Уполовниковой за помощь в организации концерта.

"БП" №№86-87 от 15 июня.