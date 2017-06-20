Каждая жизнь бесценна!

В ближайшее воскресенье в России будет отмечаться профессиональный праздник "людей в белых халатах" - День медицинского работника. Редакция "Балашовской правды" обратилась к главному врачу ГУЗ СО "Балашовская районная больница", депутату Собрания депутатов БМР А.Ю. Гадяцкому с просьбой рассказать о положении дел в медицинской отрасли, о том, с каким настроением работники системы здравоохранения встречают свой профессиональный праздник…



- На сегодня балашовская система здравоохранения - это отрасль, которая стабильно работает. Она представлена девятью учреждениями, которые подчиняются министерству здравоохранения Саратовской области. Также имеются филиалы негосударственных, частных, федеральных ЛПУ. Однако основной костяк всё-таки составляют государственные учреждения, подчиненные министерству здравоохранения, - отметил Андрей Юрьевич Гадяцкий.

- В нашем городе сконцентрирована специализированная медицинская помощь по таким профилям, как психиатрия, дерматовенерология, противотуберкулезная помощь. Есть у нас ещё два крупных медучреждения: Балашовская детская больница и Балашовский родильный дом. Но самый крупный пласт медпомощи оказывает Балашовская районная больница, где представлены все важные направления: от хирургии до анестезиолого-реанимационной помощи.

На сегодня ГУЗ СО "Балашовская районная больница" встречает праздник с хорошим настроением. У нас стабильная ситуация. Мы сбалансированы по бюджету. Имеем возможность оказывать медицинскую помощь жителям села. У нас не закрываются, а, напротив, открываются новые фельдшерско-акушерские пункты. Причем уже второй год подряд. Так, в прошлом году в Саратовской области был построен один ФАП. И он был создан именно в Балашовском районе, в селе Большой Мелик. Завершение строительства произошло в декабре 2016 года, а сейчас там идут работы по благоустройству прилегающей территории. И через какое-то время эта обустроенная территория превратится в маленький оазис.

Между тем в 2017 году мы откроем ещё один ФАП. Причем здесь речь идёт уже не о строительстве, а о воссоздании структурного подразделения в посёлке Восход, где проживает много молодых родителей, у которых маленькие дети, и медицинскую помощь к ним, конечно, нужно приближать.

В целом мы стараемся уделять больше внимания нашим сельским жителям. Поскольку нередко специализированную медпомощь там оказывать довольно сложно, то мы используем наши мобильные возможности: диагностический комплекс мобильный и передвижной цифровой флюорограф. Стараемся два - три раза в год приезжать в каждый населенный пункт, чтобы селянам можно было провести необходимые лабораторные исследования, выполнить ЭКГ и т.д. Эту работу мы наращиваем, и количество выездов выросло в 1,5 - 2 раза. Нас сдерживает только непогода. А так мы работаем с ранней весны до поздней осени. Однако мобильная служба не ограничивается только селом. Поскольку в городе также есть маломобильные группы населения, которым тяжело добираться до стационарных корпусов.

Стоит сказать и о том, что на сегодня у нас 45 терапевтических участков, которые оказывают первичную медицинскую помощь. В последнее время мы начали воссоздавать поликлиники такими, какими они должны выглядеть. Причем этот проект взял старт с самой большой поликлиники города - поликлиники №1. В течение двух лет мы проводили там ремонтные работы, и на сегодня поликлиника в полном объеме готова оказывать медицинскую помощь. Запланированы работы по такому же обновлению поликлиники №3 (бывшей медсанчасти комбината плащевых тканей). Не забываем и про другие поликлиники. В рамках энергосбережения мы устанавливали пластиковые окна, новые входные двери…

Все наши подразделения работают с максимальной загрузкой. Например, сегодня следует отметить работу двух крупных кластеров Балашовской районной больницы: хирургического и терапевтического, где в течение года произошли серьезные изменения. Так, в хирургическом подразделении состоялось обновление кадров, к нам пришли молодые врачи, которые работают и перенимают бесценный опыт под руководством наших высококлассных специалистов. Там обновлено диагностическое и лечебное оборудование. Приобретена диагностическая эндоскопическая стойка для малоинвазивных оперативных вмешательств, которая активно используется. Специалистами уже сделано более полусотни операций.

Если говорить о терапевтическом направлении, то "локомотивом" здесь является первичное сосудистое отделение, которое было создано в конце 2015 года на базе кардиологического и неврологических отделений БРБ. "Обороты" мы набрали в течение прошлого года и существенно увеличили количество пролеченных больных - почти в полтора раза больше стало поступать пациентов в данное структурное подразделение. При этом используя современные методы лечения, такие, как тромболизис, мы имеем возможность на ранних этапах предотвратить развитие инвалидизирующих последствий и, самое главное, снизить смертность от инфарктов и инсультов. Так, сначала мы стали наращивать тромболизис среди кардиологических больных, а следом - и больных, перенесших инсульт. И надо сказать, что это же чудо, когда у человека, у которого только что были парализованы рука и нога, после введения препарата симптомы исчезают. Конечно, это - сложная, затратная методика, и не каждому пациенту её можно сделать, в связи со многими противопоказаниями и побочными эффектами. Но ведь каждая жизнь бесценна!

Уважаемые коллеги! Для нас День медицинского работника - это большой праздник! И отрадно, что он отмечается и нашими друзьями, партнерами, нашими пациентами. Труд врача становится заметным. Сейчас делается многое, чтобы обезопасить работников системы здравоохранения. В Саратовской области выстроена четкая концепция развития системы здравоохранения. Мы уверены в завтрашнем дне. У нас будут лекарства, материальная база. У нас у всех будет работа. И я бы хотел, чтоб в этот праздничный день было солнечно, тепло. Чтоб у вас было хорошее настроение и, конечно же, крепкое здоровье. Ну, а всем балашовцам хочу пожелать чаще приходить на профилактические мероприятия, на диспансеризацию. Не забывать наш Центр здоровья и встречаться на страницах "Балашовской правды"!

"БП" №№86-87 от 15 июня.