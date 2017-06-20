И в каждом рисунке - солнце...

В первый день календарного лета во всем мире традиционно отмечается Международный день защиты детей. Интересно, что в нашей стране для юных граждан 1 июня представляется вдвойне праздничным днем, ведь именно в этот день начинаются самые продолжительные летние школьные каникулы. Так что настроение у мальчишек и девчонок

1 июня, как правило, бывает приподнятое в любом случае, даже если долгожданное начало лета выдалось в смысле погоды совсем не летним, а скорее уж осенним, как в нынешнем году...



В Балашове к Международному дню защиты детей, как всегда, была подготовлена обширная интересная программа для детей и с участием детей.

Основные мероприятия праздника развернулись в парке им. Куйбышева. Здесь, в частности, прошли традиционный конкурс детского рисунка на асфальте (на снимке) (преобладающими темами юных художников, естественно, стали лето, мама, солнце), выставка фотографий в формате фотосушки, подвижные игры, мастер-классы по изготовлению различных поделок.

Однако "гвоздем" программы стал, конечно, красочный концерт, в котором приняли участие лучшие творческие детские коллективы (на снимке). Ну, а зрителями были такие же дети, сверстники артистов, "зажигавших" в этот день на сцене.

Поздравить юных балашовцев с Международным днем защиты детей пришел и глава Балашовского муниципального района П.М.Петраков (на снимке), который не только пожелал виновникам торжества всяческих удач и хорошего летнего отдыха, но и наградил победителей конкурса рисунков на асфальте.

"БП" №№84-85 от 13 июня.

