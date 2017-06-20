А на плечах - зеленые погоны

В Балашове у мемориала "Пограничникам всех поколений", ставшего уже городской достопримечательностью, состоялся торжественный митинг, посвящённый 99-й годовщине Дня Пограничных войск Федеральной службы безопасности России.



В 2014 году о себе заявило местное отделение всероссийской общественной организации ветеранов-защитников государственной границы "Часовые Родины".

Кроме военно-патриотической работы с молодёжью района, балашовские пограничники проводят общественную деятельность со своими коллегами из Саратова, Ртищево, Калининска, Пензы, р.п. Романовка, стали настоящими друзьями воспитанников детского приюта стационарного отделения ГБУ Саратовской области "Балашовский центр социальной помощи семье и детям "Семья" (директор О.В. Бандовская). Вот и сегодня дети Центра "Семья" со своими педагогами-воспитателями пришли поздравить друзей - "именинников" в зелёных фуражках.

Все эти годы техническое оснащение праздника любезно берёт на себя администрация Центра культуры БМР. Вот и в это солнечное воскресное утро уходящего мая была вновь установлена аппаратура и оборудование, необходимое в таких торжественных случаях.

Поздравляя с профессиональным праздником, иду в самую гущу собравшихся парней с флагами и в зелёной форме. Мне указывают на бодрого коренастого человека, которого я видел здесь и раньше. Оказалось, что это самый старший по возрасту (1935) пограничник Балашова Николай Ильич Таранников. Он 40 лет охранял восточные рубежи нашей Родины. Начинал службу в самом первом в Приморье Гродековском погранотряде, о котором ходили легенды. В том самом, где знаменитостью считался прославленный следопыт-пограничник, Герой Советского Союза полковник Н.Ф. Карацупа. В звании старшего прапорщика Н.И. Таранников продолжил нести трудную вахту в Южно-Сахалинском погранотряде.

Есть и ещё одна примечательность нынешнего Дня пограничника - головному убору, зелёной фуражке, сегодня исполнилось 190 лет!

Дополнением к торжественности и значимости мероприятия прозвучали песни про пограничников известного и популярного в Балашове и Саратове исполнителя Мирослава Мазалова и ветерана-пограничника Владимира Гусева.

Тем временем заместитель председателя БО СРОО ВЗ ГГ "Часовые Родины" А.А. Сенцов даёт команду на построение и рапортует о готовности ветерану погранвойск старшему прапорщику в отставке В.И. Колмыкову. Митинг объявляется открытым. Звучит Гимн Российской Федерации.

И вот уже ведущая митинга, режиссёр массовых мероприятий Центра культуры БМР Марина Александровна Шиленко предоставила слово главе БМР П.М. Петракову. Он высоко оценил значимость созданной общественной организации "Часовые Родины", патриотическую деятельность, которую пограничники проводят не только в городе и районе, но и в Саратовской области.

Обращаясь к собравшимся, глава района отдал дань уважения всем воинам, кто мужественно защищал и защищает сегодня рубежи нашей Отчизны, для которых такие понятия, как Долг, Честь и Родина, священны!

Напомню, в 2014 году П.М. Петраков за большой вклад в дело сохранения лучших традиций пограничной службы и участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи был отмечен благодарственным письмом, а в 2015 году - специальным подарком Саратовского регионального правления "Часовые Родины".

В свою очередь, глава администрации МО г. Балашов С.Ю. Александров подчеркнул, что именно пограничники первыми встречают нарушителя государственной границы, мужественно и отважно защищают Российские рубежи, дают достойный отпор врагу. Верные военной присяге, никогда не сдаются в плен.

В знак признательности за помощь и участие в организации праздника в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне от имени администрации Пинеровского муниципального образования и всех жителей села Алмазово В.И. Колмыков и А.А. Сенцов приняли из рук вдовы почётного гражданина БМР, заслуженного строителя РФ, бывшего друга пограничников В.А. Макрушина Людмилы Тимофеевны Ярмолинко благодарственное письмо.

Председатель отделения Межрегиональной общественной организации "Союз десантников Балашовского муниципального района", ветеран 345-го гвардейского Краснознамённого ордена Суворова III степени парашютно-десантного полка, депутат Собрания депутатов БМР Г.Я. Гладких тепло поздравил братьев-пограничников от имени гвардейцев-десантников.

Конечно, не обошлось и без торжественной части мероприятия. Организаторы митинга вручили медаль "Ветеран пограничных войск" Геннадию Александровичу Ельницкому и медаль "Защитник Отечества"Олегу Борисовичу Соколову. На митинге выступила мама погибшего в горах Афганистана воина-пограничника Ю.В. Печёрина А.М. Спиридонова (Печёрина).

В завершение митинга к подножию мемориала в память о воинах-пограничниках были возложены букеты живых цветов.

По традиции пограничники с флагами "Пограничные войска СССР" и организации "Часовые Родины" строем и с песнями отправились в МОУ СОШ №16, где у мемориальной доски бывшему ученику школы Ю.В. Печёрину состоялся памятный митинг.

Сняв головные уборы, друзья пограничники и воины-десантники молча почтили память бойца десантно-штурмовой моторизованной группы 117-го Московского погранотряда Юрия Печёрина, погибшего 22 ноября 1980 года во время одного из рейдов. Затем возложили красные гвоздики на мраморную плиту.

"БП" №№84-85 от 13 июня.

