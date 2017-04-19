Никто не получил отказа

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» депутат Саратовской областной думы С.В.Гнусарев провел очередной прием граждан по личным вопросам.



К слову сказать, в этот же день, но чуть раньше подобный прием Сергей Викторович провел и в Романовке. И по его признанию, в последнее время наметилась определенная тенденция, когда к депутату за помощью обращаются многодетные семьи. Так, к примеру, только в Романовке практически одна за другой приходили женщины, воспитывающие в своих семьях соответственно троих, четверых, пятерых и даже шестерых детей…Были многодетные среди записавшихся на прием к региональному депутату и в Балашове.

Так, жительница одного из сел, воспитывающая пятерых несовершеннолетних детей, обратилась к С.В. Гнусареву с просьбой оказать материальную помощь для ремонта крыши дома.

Другая многодетная семья, правда, уже из Балашова, также обратилась за помощью к депутату. Дети Светланы Плаховой Луиза и Ефим занимаются танцами. И буквально в эти дни представляют наш район на престижном международном танцевальном конкурсе «Казанские узоры». Понятно, что дорога, проживание стоят денег. Как гласит народная мудрость, таланты надо поддерживать, бездарности же пробьются сами. Сергей Викторович, как видно, придерживается такого же мнения, потому и обещал оказать материальную помощь. К слову сказать, пока материал готовился к печати, стало известно, что Луиза и Ефим Плаховы, выступая на конкурсе «Казанские узоры» с двумя номерами, заняли первое и второе места. Как говорится, знай наших!

Кроме прочего, Сергей Викторович известен еще и как человек и депутат, который всегда помогает ветеранам, пенсионерам и просто престарелым людям. Это лишний раз подтвердила председатель городской ветеранской организации А.М. Цыплакова. Она поблагодарила депутата за уже оказанную поддержку пенсионеров и попросила оказать содействие в организации подписки ряда ветеранов на газету «Балашовская правда». Сергей Викторович согласился с тем, что ветераны должны быть в курсе того, как и чем живет район, а потому уже в ближайшее время подписка на периодику будет оформлена.

Увы, но практически ни один прием граждан не обходится без просьб об оказании материальной помощи на лечение или приобретение лекарственных средств. Вот и в этот раз с подобной просьбой к С.В.Гнусареву обратилась социальный работник Балашовского центра соцобслуживания населения М.А.Федотова, которая ухаживает за женщиной-инвалидом, прикованной к кровати. Необходимы дорогостоящие лекарства и некоторые средства реабилитации. Выслушав Марину Александровну, Сергей Викторович поблагодарил ее за неравнодушие и пообещал, что необходимая финансовая помощь ее подопечной будет оказана.

Всего же в этот день к депутату Саратовской областной думы С.В.Гнусареву обратились 15 человек. И никто не получил отказа.

"БП" №№56-57 от 18 апреля.

