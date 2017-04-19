Когда смеются дети...

В канун Дня космонавтики, который отмечается в Российской Федерации 12 апреля, в государственном бюджетном учреждении «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» прошёл детский праздник, посвящённый этой исторической дате. А подготовили его и провели сотрудники Балашовского филиала ГБУ «Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодёжи «Молодёжь плюс» (директор Ольга Александровна Комочкова).



Очаровательная, спортивная и задорная ведущая знакового мероприятия Олёна Юрьевна Полякова, специалист по социальной работе с молодёжью БФ ГБУ РЦ «Молодёжь плюс», напомнила всем присутствующим в уютном, по-весеннему светлом зале детям, их родителям и гостям, что 12 апреля 1961 года наш соотечественник, лётчик-космонавт СССР Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток-1» открыл космическую эру для всего человечества.

Этот знаменательный день также отмечается и как Всемирный день авиации и космонавтики. А уже с 2011 года 12 апреля считается Международным днём полёта человека в космос.

И вот уже просторный зал превратился в сказочный космодром. И как поётся в известной песне: «Заправлены в планшеты космические карты/ И штурман уточняет в последний раз маршрут». У воображаемой ракеты собрались мальчишки и девчонки – любители фантастики и приключений. Сегодня «штурман космического звездолёта» О.Ю. Полякова вместе с юными космонавтами отправилась в увлекательное путешествие. Их ожидают таинственные и захватывающие события, чудеса и открытия в неизведанной Галактике. Надеты скафандры, ракета хорошего настроения готова к запуску. Последние приготовления перед стартом и полётом. И вот такие долгожданные и волнующие команды: «Контакт!» Ключ на старт!» Игра «Давай с тобой за звёздами» началась. Под руководством штурмана команда отважного звездолёта, выполнив разминочные физические упражнения, показала сноровку в подвижных играх «Займи место в ракете», «Земля-Марс-Земля», отгадывала космические загадки, даже встретилась с метеоритным дождём и узнала про невесомость.

Что было особенно поразительно, на все вопросы ведущей учащиеся 2-4 классов общеобразовательных учреждений давали правильные и удивительно обоснованные ответы из физики и астрономии! Заметил, что отдельные вопросы меня, любителя астрономии, приводили в небольшое замешательство.

А как же малыши справляются? Обратился с этим вопросом к директору БФ ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» О.А. Комочковой. Оказалось, что все знания у ребят целиком из школьной программы. Какие молодцы!

Экипаж корабля с хорошим настроением благополучно приземлился на родную Землю, где их ждали подарки от генерального директора ООО «Типография №1» города Саратова Татьяны Сергеевны Сердюченко. Каждый участник увлекательного космического путешествия получил из рук экономиста типографии №1 Лии Тальгатьевны Хайдаровой комплекты чудесных раскрасок и блокнотов, которые были изготовлены на их предприятии. Отмечу, что подарки саратовских полиграфистов получили многие детские учреждения области. За что им огромная благодарность!

Как заметила Галина Петровна Исакова, заместитель директора по реабилитационной работе ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья», подобные мероприятия с детьми здесь проводятся регулярно. И в этом мы сами убедились.

"БП" №№56-57 от 18 апреля.