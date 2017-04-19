Балашовский КВН: "Весеннее обострение"

В Центре культуры БМР прошел розыгрыш Весеннего кубка Открытой Балашовской лиги КВН (руководитель Е. Мамонов) соревновательного сезона 2016 - 2017 годов. Как и положено, весенний «час пик» ежегодного творческого «марафона» поклонников сатиры и юмора выдался красочным, жизнеутверждающим, полным веселых сюрпризов.



Почетное право блеснуть своими шутками и сатирическими опусами в тот весенний день было предоставлено как известным балашовским командам: «Немного странные» (БТМСХ), «Клуб знатоков» (БИ СГУ им. Н.Г. Чернышевского), «Все свои» (сборная Балашовского медицинского училища), «Экзо Муз» (филиал ГПОУ «СОКИ» в Балашове), так и гостям нашего праздника из «Сборной ВГТУ» (г. Борисоглебск) и команды города Михайловка Волгоградской области «Всё те же лица».

Кроме того, вне конкурса своё мастерство в умении шутить продемонстрировали команды школьной лиги КВН (руководитель Д. Каретников): «Пять с плюсом» (МОУ СОШ № 5) и «Одна в поле воин» (МОУ СОШ №3).

Всем известно, что на днях большеголовые «аналитики» из НАТО заявили: «КВН - это сегодня самое сильное оружие России»! Что ж, видимо, поэтому в нынешнюю весеннюю пору, когда к России «на всех парусах» приближается жаркое-жаркое лето, наши юмористы и сатирики решили сделать свой «жаркий ответ Чемберлену».

И надо сказать, это им удалось. Уже школьники из команды «Одна в поле воин», выступавшие вне конкурса, весело «прошлись» по Трампу и его сателлитам. В свою очередь, «Клуб знатоков» обратил свои взоры ровно на сто лет назад, как бы напомнив «граду и миру», на что способна наша страна, если что не так! Порадовали динамикой и спортивным энтузиазмом гости из Борисоглебска. Весёлые музыкальные композиции от «Экзо Муза» также не остались незамеченными. В свою очередь, «Всё те же лица» не только сделали своему товарищу оригинальную прическу - «махачкалиночку», но и выступили в роли «Людей в черном», колоритно представив, как боролись бы с внеземными и другими зарубежными субъектами на улицах нашего города кавээновские «спецагенты».

Словом, в ходе нынешней весенней игры, проходившей под общим названием «Весеннее обострение», у каждого коллектива нашлись свои уникальные и веселые номера. А потому многочисленные зрители, посетившие сие действо, получили массу позитивных впечатлений.

Однако креативный стиль команды «Всё те же лица» (Волгоградская облать) оставил у жюри и зрителей, пожалуй, наиболее яркое впечатление. Поэтому деятельные обладатели прически «махачкалиночки» и других элементов по-настоящему кавээновского антуража, заработав ровно 10 баллов, по праву завоевали «Весенний кубок - 2017» Открытой Балашовской лиги КВН. Вторыми финишировали гости из борисоглебской «Сборной ВГТУ» (9,8 балла). Третьими завершили турнир музыканты «Экзо Муз» (9,4 балла). В свою очередь, школьная команда «Пять с плюсом» (МОУ СОШ № 5) получила специальный приз – сертификат на бесплатное посещение кинопремьер кинотеатра «Спартак» в течение всего месяца…

Ну, а в дальнейшем творческие возможности и юмористический потенциал Открытой Балашовской лиги КВН местные поклонники кавээновского движения смогут оценить уже в ходе решающего раунда соревновательного сезона КВН 2016- 2017 годов, в котором должны принять участие многие ведущие коллективы. Что ж, до новых встреч на финальном поединке КВН, который состоится уже довольно скоро!

"БП" №№56-57 от 18 апреля.

