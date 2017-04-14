"Сегодня мы идём служить стране"

С 1 апреля в Балашовском муниципальном районе стартовал весенний призыв на военную службу. Многим 18-летним балашовцам и тем, чья отсрочка от службы в армии уже закончилась, Указ Президента РФ №135 от 30 марта 2017 года «О призыве в апреле-июле 2017 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих службу по призыву» напомнил о скором расставании с родными, близкими и друзьями. Отныне в течение 12 месяцев домом для них станет солдатская казарма.



Первая призывная комиссия в военном комиссариате города Балашов, Балашовского и Романовского районов взяла старт 4 апреля 2017 года. Как отметил военный комиссар, гвардии полковник В.В. Горбунов, по Указу Президента РФ с апреля по июль на военную службу отправятся 142 тысячи молодых россиян 1990-1999 годов рождения.

Так, на основании постановления губернатора В.В. Радаева в Саратовской области образованы областная призывная комиссия и 43 призывные комиссии районов и городских муниципальных образований.

В военные округа Российской Федерации призывная областная кампания «Весна-2017» направит около 2800 новобранцев. Скажем, весной 2016 года по Саратовской области было призвано в ВС РФ 2950 призывников, а осенью – 3 тысячи.

Как мы видим, минобороны своё обещание по постепенному уменьшению набора юношей призывного возраста на военную службу за счёт укомплектования подразделений Вооружённых сил профессионалами-контрактниками выполняет.

Также Виктор Валентинович остановился на призыве дипломированных новобранцев и отдельных студентов, обучающихся на очном отделении в вузах. С каждым годом данной категории призывников становится всё больше. Кроме того, они сами определяют, идти им на службу в армейский строй на 12 месяцев обычным срочником или на два года контрактником. Что же касается обучающихся студентов, достигших призывного возраста, их законное право решать свою судьбу – идти служить в армию, написав соответствующее заявление, тем самым прервав отсрочку от призыва, и уже после окончания военной службы восстановиться в вузе и продолжить учёбу по ранее выбранной специальности.

Тем временем, сменяя друг друга, на районную призывную комиссию (РПК) заходят балашовцы. Слегка волнуясь, чётко докладывают о своём прибытии.

И вновь члены комиссии, прежде чем поставить свою подпись, тем самым вынося свой судьбоносный вердикт, придирчиво и скрупулёзно просматривают личное дело, показатели здоровья, семейное положение, образование, результаты профотбора, особо оценивая физическую и специальную подготовку.

А сам вопрос о призыве на военную службу выносится на всеобщее голосование в присутствии самого призывника.

Так, механиком-водителем АТМЗ в Сухопутные войска отправится служить Дмитрий Черноситов, выпускник МОУ СОШ села Данилкино и Балашовской автошколы ДОСААФ. Кстати, директор профессионального образовательного учреждения «Балашовская автомобильная школа» общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России» Александр Павлович Кузнецов находился здесь же как член РПК. Из двери кабинета призывной комиссии выходили не просто мальчишки, а завтрашние солдаты ВДВ, войск спецназа, связи и национальной гвардии РФ, артиллеристы, военные водители...

Из моей беседы с призывниками стало ясно, что все они сегодня охотно идут служить нашей Великой Родине – России!

Примечательно, что все призывники, вызванные на заседание РПК, прибыли без опозданий. И на вопрос военного комиссара В.В. Горбунова, готовы ли служить в Вооружённых силах России, многие по-военному чётко отвечали: «Так точно!»

Словом, первый день работы призывной комиссии дал старт всей весенне-летней кампании-2017.

И уже скоро мы вновь встретимся с нашими героями на районной военно-патриотической акции «День призывника», которая состоится 20 апреля 2017 года в 14.00 часов в Центре культуры БМР.

"БП" №№54-55 от 13 апреля.