В Центре культуры БМР всегда нескучно. Но этот вечер выдался особым. На пороге – молодые люди в казачьей форме с флагами, в фойе – курень, выставка народных промыслов, казаки и артисты ансамбля «Хоперская вольница». II парад достижений народного творчества Саратовской области – 2017 «Огней так много золотых…» начался буквально с порога.

В лучших народных традициях министру культуры Саратовской области Т.А. Гараниной поднесли «чарку» (или стопку).

- А что воду налили? – в шутку возмутилась министр.

- О! А ещё говорят, казаки хитрые, - посмеялся атаман Н.М. Подкорытов.

Гостей тут же пригласили в курень. Хозяйка музея-усадьбы «Никольевское городище» Л.П. Васильченко была тут как тут. Людмила Павловна и о выставке рассказала, и сувениры подарила.

На выставке прикладного творчества гости любовались изделиями из вышивки, бисера, резьбой по дереву, плетением из лозы… Выбрать из них лучшие жюри будет непросто.

Главное действие развернулось на сцене концертного зала. Организаторами парада достижений «Огней так много золотых…» выступают министерство культуры Саратовской области и ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой». В этом фестивале принимают участие более 3 тысяч самодеятельных коллективов со всех муниципальных районов области, свыше 60 тысяч участников.

Балашовцы не ударили в грязь лицом. Когда открылся занавес, на сцене сидели десятки музыкантов-балалаечников. Народный оркестр русских народных инструментов ДШИ № 2 (руководитель О. Даева) прозвучал солидно и торжественно.

Ведущая представила почетных гостей. Помимо Т.А. Гараниной, на втором этапе парада достижений присутствовали её первый заместитель Т.В. Астафьева, глава Балашовского муниципального района А.Н. Мельников, начальник управления культуры, спорта и туризма С.А. Коблов. Татьяна Анатольевна в свое время училась в Балашовском институте Саратовского государственного университета. «Рада, что идет поддержка одаренных детей, - отметила министр. - Балашовцы не возвращаются со Всероссийских и международных конкурсов без наград».

Конкурсная программа продолжилась выступлением народного оркестра ДШИ № 2. А затем на сцене появился образцовый хореографический ансамбль «Туесок» (руководитель Н. Макеева). Совсем недавно коллектив был удостоен престижной национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» в номинациях «Народный танец» и «Эстрадный танец». За награду боролись более 3000 артистов из 150 городов России. Только три коллектива удостоены Гран-при. «Туеску» предстоит поездка в Болгарию. В этот раз на сцене Центра культуры образцовый хореографический ансамбль выступил с номером «Широкая Масленица». Несколько десятков артистов в ярких русских национальных костюмах разыграли на сцене отточенное театрализованное представление.

Конкурсная программа пошла своим чередом. Свои номера представили народный детский фольклорный ансамбль «Горница» ДШИ № 1 (руководитель Е. Козлова), народный хор «Околица» (Н. Волхов)…

Балашовцы выступили достойно. Ну, а лучших в области определит жюри.

"БП" №№54-55 от 13 апреля.