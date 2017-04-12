Контрольно-счётная комиссия отчиталась о работе

В работе одиннадцатого очередного заседания Собрания депутатов БМР приняли участие двадцать из двадцати четырёх народных избранников. Отсутствовали депутаты Д.А. Дуненков, И.В. Архипенко, И.А. Бобровникова, Г.О. Николаева.

Основным вопросом повестки дня стал отчёт председателя контрольно – счётной комиссии (КСК) Балашовского муниципального района О.В. Кащенко о работе контрольного органа за 2016 год. В отчётном периоде КСК, наряду с полномочиями органа внешнего муниципального финансового контроля Балашовского муниципального района, осуществлялись полномочия КСК МО город Балашов и полномочия КСК 15 муниципальных образований БМР. Ольга Владимировна подробно доложила депутатам о работе контрольного органа, выявленных нарушениях в работе муниципальных предприятий и администраций муниципальных образований района. В 2016 году КСК проведено 13 контрольных проверок и 34 экспертно – аналитических мероприятия. Отчёт о работе КСК БМР принят депутатами к сведению и подлежит обнародованию.

Внесен ряд изменений в доходную и расходную части бюджета района текущего года. В частности, на организацию питания детей в лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях Балашовского района дополнительно перераспределено более 500 тыс. рублей. Данный вопрос возник в связи с повышением цен на основные группы продуктов питания. Также управлению образования выделено 204,0 тыс. рублей на изготовление энергетических паспортов для 12 образовательных учреждений.

Принят к рассмотрению проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Балашовского муниципального района Саратовской области», который выносится на обсуждение жителей Балашовского муниципального района и подлежит опубликованию в общественно – политической газете города и района «Балашовская правда». Создана рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по данному проекту, которые назначены на 16 мая 2017 года и пройдут по адресу: город Балашов, ул. Советская, д.178, комната 10 в 15. 00 часов.

Внесён ряд изменений и уточнений в нормативно-правовые акты в соответствии с рекомендациями прокуратуры города Балашова.

В соответствии со статьёй 6, частью 2 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 28 части 1 статьи 15 ФЗ от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ, руководствуясь Уставом БМР, депутаты приняли решение «Об установлении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Балашовского муниципального района Саратовской области, для личных и бытовых нужд».

Утверждён промежуточный ликвидационный баланс муниципального унитарного предприятия по оказанию бытовых услуг населению «Гостиница «Хопёр». Приняты условия приватизации ряда нежилых помещений.

"БП" №№52-53 от 11 апреля.