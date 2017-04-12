"iВолга": ваша "Формула успеха"

В администрации Балашовского муниципального района состоялась встреча с молодыми активистами, посвященная их участию в социальном молодёжном проектировании.



Открывая совещание, консультант отдела информации, общественных отношений и работе с молодёжью администрации БМР Н.А. Зверевич сказал, что нынешняя встреча посвящена, прежде всего, подготовке балашовцев к участию в молодёжном форуме Приволжского федерального округа «iВолга - 2017». При этом Никита Андреевич обратил особое внимание на то, что форум ПФО «iВолга» сегодня является хорошей, уникальной возможностью для молодых людей выиграть грант и получить серьезную финансовую поддержку для реализации своих, молодёжных идей и инициатив. Поэтому, по словам Н.А. Зверевича, сейчас очень важно, чтобы представители Балашовского района приняли максимальное участие в столь значимом мероприятии.

В свою очередь, директор Балашовского филиала ГБУ РЦ «Молодежь плюс» О.А. Комочкова провела расширенную презентацию молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга», прием заявок для участия в котором открыт до 15 мая этого года, в том числе, на сайте форума http://www.ivolgaforum.ru.

Как оказалось, нынешний форум пройдёт с 14 по 24 июня 2017 года в очень живописном месте Самарской области, на Мастрюковских озёрах. Это будет уже пятый подобный смотр молодёжной общественности. Его организаторами выступают аппарат уполномоченного представителя Президента РФ в ПФО, Федеральное агентство по делам молодёжи, администрация Самарской области. То есть, молодёжный форум «IВолга» является одним из немногих в стране, которые поддержаны, прежде всего, на федеральном уровне. Поэтому неудивительно, что в прошлые годы в его работе принимали участие не только молодые активисты Приволжского федерального округа, но и из других регионов России, а также представители Китая и Франции.

Среди основных целей молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга» стоят вопросы патриотизма, продвижения инновационных идей, а также развитие проектной деятельности молодёжи. Участники приезжают на форум уже со своими проектами. Однако там под руководством опытных специалистов их дорабатывают и затем, в рамках «проектного конвейера», защищают свои идеи и инициативы. В результате лучшие проекты по тематическим направлениям получают весьма солидные гранты (от 100 до 300 тысяч рублей) на осуществление задуманного.

По словам Ольги Александровны, в рамках молодёжного форума Приволжского федерального округа «IВолга» действует очень широкий спектр тематических направлений, позволяющий молодым людям в полной мере реализовать свой интеллектуальный, творческий, инновационный потенциал. Среди них можно назвать такие направления, как «Инновации и техническое творчество» (федеральная смена), «Ты – предприниматель», «Культурный БУМ», «Медиа-волна», «Малая родина – большие возможности», «Поколение добра» («Спортивное волонтерство» и «Волонтёры Победы»), «Фитнес-смена», «Политика», «Патриот», а также направление «iVolgaGlobal», ориентированное, прежде всего, на иностранных участников форума.

В свою очередь, участник форума ПФО «iВолга-2016», специалист по социальной работе с молодёжью центра «Молодёжь плюс» О.Ю. Полякова поделилась с молодыми балашовцами своими впечатлениями от прошлогоднего форума, рассказала о той удивительной атмосфере, которая сопутствовала столь грандиозному мероприятию. Олёна Юрьевна ознакомила собравшихся с основными правилами написания проектов, практическими алгоритмами их оценки и мониторинга, а также рассказала о «формуле успеха» молодых людей, которые получили солидные финансовые средства для развития своих бизнес-идей в прошлом году.

Словом, нынешняя встреча с молодыми активистами Балашовского района стала своеобразным стартом для разработки проектов и подготовки балашовской команды для участия в форуме ПФО «iВолга-2017». Надеемся, что новые проекты наших земляков станут успешными и позволят молодым людям реализовать свои мечты.

"БП" №№52-53 от 11 апреля.

