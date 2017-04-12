Большое небо Владимира Калядина

Не заблудись в простом вопросе,

Когда душа на взлет идет,

Не самолет тебя возносит-

Ты поднимаешь самолет.

С.И.ЗАЙЦЕВ (выпускник БВВАУЛ 1972 года)



Выбор жизненного пути

В 1964 году по инициативе начальника Балашовского высшего военного авиационного училища летчиков полковника И.Ф. Лоборева и Балашовского ГК ВЛКСМ при училище была создана на общественных началах Школа юных космонавтов имени А.А. Леонова для учащихся 9-10 классов города Балашова. Начальником школы назначен легендарный военный летчик, участник Великой Отечественной войны подполковник запаса Б.М.Бугарчев.

Семидесятые годы прошлого столетия были удивительными и неповторимыми в плане романтики молодежи, стремлении молодых людей посвятить свою жизнь бескорыстному служению Родине. Большинство юношей той поры мечтали стать военными летчиками, моряками-подводниками, десантниками, танкистами, космонавтами.

Мечтал о небе и Володя Калядин, учащийся СШ №4 города Балашова, родившийся в 1949 году в семье военнослужащего, участника Великой Отечественной войны. Пройдя строгий отбор, он становится курсантом первого набора школы юных космонавтов, которая определила всю его дальнейшую жизнь, навсегда связав с воздушным океаном.

В 1966 году Володя поступает в Балашовское ВВАУЛ и успешно заканчивает его в 1970 году, получив путевку в небо от своего первого военного летчика-инструктора капитана П.А.Славина.

Строки из выпускной аттестации:

… за время обучения и прохождения службы курсант В.А. Калядин зарекомендовал себя дисциплинированным, исполнительным, исключительно добросовестным, трудолюбивым курсантом … летать любит, летает смело и уверенно. Перерывы в полетах до 10 дней, на качество техники пилотирования сказываются незначительно. В училище летал на самолетах Л-29, АН-24 в простых и сложных метеоусловиях, ночью в простых.

КРЫЛЬЯ КРЕПНУТ В ПОЛЕТЕ

После окончания училища лейтенант Владимир Калядин направляется для прохождения дальнейшей службы в Ворошиловградское высшее военное авиационное училище штурманов на должность помощника командира корабля, успешно осваивает технику пилотирования транспортного самолета АН-12. В 1974 году возвращается в родное училище, где продолжает службу в качестве военного летчика-инструктора, командира звена, заместителя командира авиационной эскадрильи по политической части. Лично обучил и воспитал 20 курсантов, дав им путевку в небо, выражаясь авиационным языком, «поставив на крыло».

В ОГНЕ АФГАНИСТАНА

Люди старшего поколения хорошо помнят замечательную песню со словами «Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой!» В конце декабря 1979 года страна узнала о решении советского правительства ввести ограниченный контингент советских войск в Демократическую Республику Афганистан. Выполнять интернациональный долг доверялось самым лучшим солдатам, прапорщикам, офицерам и генералам. Среди них был и военный летчик первого класса, заместитель командира авиационной эскадрильи по политической части 50 отдельного смешанного авиационного полка майор Владимир Калядин.

Строки из справки центрального архива Министерства обороны РФ

… военный летчик 1 класса майор В.А.Калядин в республике Афганистан совершил 165 боевых вылетов, из них 23 ночью с налетом 190 часов. Во время выполнения боевых вылетов проявил мужество и героизм в выполнении поставленных задач, перевез 2627 человек, из них раненых 135 человек, 214 тонн боеприпасов и грузов. Особенно отличился при выполнении полетов в районе Джаллалабада. Полеты и посадки выполнял в условиях огневого противодействия оппозиции. 20.05.80 г. при заходе на посадку самолет, пилотируемый майором Калядиным, был обстрелян противником, но умелым маневрированием летчик предотвратил поражение самолета, чем спас жизни 28 пассажирам.

За успешное выполнение правительственного задания в республике Афганистан Указом Президиума Верховного Совета СССР майор В.А. Калядин награждается орденом Красной Звезды.



ПРОДОЛЖЕНИЕ МИРНОЙ СЛУЖБЫ

Как один из лучших офицеров, имеющих боевой опыт, майор Владимир Калядин в 1980 году направляется на учебу в Военно-политическую академию им. В.И. Ленина на военно-воздушный факультет, которую успешно заканчивает и продолжает службу в родном училище в должности заместителя командира полка по политической части. В этот период наиболее раскрывается талант подполковника Владимира Калядина как офицера-политработника полкового звена.

В 1995 году после 28 календарных лет безупречной службы в Вооружённых силах (в льготном исчислении 47 лет, 10 месяцев) подполковник В.А. Калядин приказом Главнокомандующего ВВС уволен в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды.

За время прохождения службы награжден рядом государственных, ведомственных и общественных наград, в том числе двумя орденами Красной Звезды.

Строки из аттестации:

…командирские навыки развиты хорошо, обладает хорошими организаторскими способностями. В достижении намеченных целей проявляет волю и настойчивость. Способен критически оценивать свою деятельность. Совмещает высокую требовательность к подчиненным с заботой о них.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ, ИЛИ НАВЕЧНО ПОРОДНЕННЫЙ С НЕБОМ

Уволившись из Вооружённых сил в запас, Владимир Калядин с 1995 года по настоящее время работает в Балашовском медицинском училище преподавателем – организатором ОБЖ и допризывной подготовки, стал преподавателем высшей категории, заслужил звание «Почётный работник общего образования». Постоянно проводит большую работу по патриотическому воспитанию студентов, прививает им любовь к стрелковому и парашютному спорту. С 1997 года становится заместителем, а с 1999 года (приняв эстафету от второго легендарного начальника ШЮК полковника в отставке В.Г. Салова) по настоящее время – начальником школы юных космонавтов, которая под его руководством становится известной по всей нашей стране, своеобразной визитной карточкой и гордостью города Балашова и Саратовской области.

О работе балашовской кузницы юных космонавтов сказано и написано (в том числе и на страницах «Балашовской правды») немало. Поэтому сегодня, в канун праздника Дня космонавтики, следует только отметить, что тысячи ее выпускников служили и служат в настоящее время в Вооруженных силах, стали военными лётчиками, бороздили и бороздят просторы пятого воздушного океана, охраняют рубежи нашей Родины. И каждый из них с любовью и теплотой вспоминает человека, привившего им любовь к небу, – подполковника в отставке, военного летчика 1 класса Владимира Андреевича Калядина, навечно породнившего их с небом.

Венцом признания больших заслуг В.А. Калядина в период службы в Вооружённых силах и многолетней трудовой деятельности на благо развития и процветания родного края является присвоение ему в 2016 году высокого звания «Почетный гражданин Балашовского муниципального района» и избрание его жителями микрорайона военного городка депутатом Собрания депутатов БМР.

"БП" №№52-53 от 11 апреля.

