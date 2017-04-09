"Школа здоровья"

Так назывался конкурс, который прошел в центре «Созвездие». В конкурсе, а точнее говоря, эта была скорее своеобразная деловая игра, где необходимо было проявить теоретические и практические знания относительно здоровья человека вообще и здорового питания, в частности, приняли участие восемь команд, представлявших городские и сельские школы.



Целью мероприятия было не только проверить знания школьников относительно аспектов здоровья человека, но и привить им практические навыки здоровой жизни в самом широком смысле слова. Ведь, как гласит народная мудрость, ничто не ценится так дешево и не стоит так дорого, как здоровье человека. А здоровье - это, как выясняется, вещь весьма многокомпонентная. Здоровое питание, личная гигиена, полноценный отдых, достаточный сон, разумные физические и психические нагрузки – вот далеко не полный перечень факторов, так или иначе влияющих на наше здоровье, а, в конечном итоге, и на качество и продолжительность жизни. Обо всем этом и рассуждали участники конкурса, проходившего в три этапа и содержащего семь различных заданий. К слову сказать, теоретические знания, продемонстрированные ребятами в ходе конкурса, действительно впечатляют. Главное же, чтобы эти знания не оставались лишь сухой теорией в реальной жизни, где ох, как много всяческих соблазнов: от возможности лишнюю минуту полежать на диване перед телевизором до банальных сигарет и алкоголя…

"БП" №№50-51 от 6 апреля.