"Системный подход" Сергея Суровова

На минувшей неделе депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») С.Б. Суровов побывал с рабочим визитом в Балашовском и Романовском районах.

Так, сначала Сергей Борисович посетил Романовский район, где принял участие в праздничном мероприятии, посвященном подведению итогов ежегодного конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2017» в Романовке, а также встретился с жителями района.

В свою очередь, программа визита С.Б. Суровова в Балашовский муниципальный район была весьма разнообразной и насыщенной. Стартовала она с приема парламентарием граждан в местном отделении партии «Единая Россия», на котором также присутствовали глава БМР А.Н. Мельников, председатель Собрания депутатов БМР П.М. Петраков, заместитель главы администрации БМР по соцвопросам, начальник управления образования Л.И. Рымашевская, другие официальные лица.

В ходе приема председатель Балашовской Федерации бокса, депутат Совета МО город Балашов А.Б. Кольцов рассказал Сергею Борисовичу о результатах межрегионального турнира по боксу «Правопорядок и спорт – 2017», который прошел в феврале и стал весьма заметным событием для города, а также поблагодарил депутата за помощь в организации и проведении этих соревнований. Парламентарий пообещал и впредь активно участвовать в спортивной жизни района и помогать развитию данного направления.

Заместитель председателя молодёжного парламента БМР Д.И. Туровский попросил у депутата поддержки в организации и проведении Международного фестиваля альтернативной музыки «Молодежь - за мир 2017», который предполагается провести в предстоящем мае в Балашове. С.Б. Суровова очень заинтересовало предложение молодёжи, и он пообещал всемерную поддержку новому музыкальному проекту, который, как оказалось, позволит познакомить балашовцев с современными музыкальными коллективами из Швейцарии.

Весьма острой теме долгостроя Балашовского артезианского водозабора было посвящено обращение А.В. Лебедева. Депутат Саратовской областной думы внимательно выслушал все аргументы, варианты решения проблемы и сказал, что этот вопрос необходимо решать на уровне и.о. губернатора Саратовской области В.В. Радаева, с которым он намерен пообщаться по данной проблеме в ближайшее время.

Кроме того, в ходе приёма к депутату облдумы обратились жители района, находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в адресной помощи. Примечательно, что все их вопросы были рассмотрены и решены положительно, а жители проконсультированы по процедуре подготовки документов для оказания материальной помощи.

Стоит сказать и о том, что в ходе приёма граждан С.Б. Суровов вручил почетную грамоту Саратовской областной думы директору средней образовательной школы села Хопёрское И.А. Смотровой.

Также в тот день Сергей Борисович побывал в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газовик», где на днях для секции греко-римской борьбы Балашовской ДЮСШ от имени депутата был передан новый борцовский ковер. Причем на нём уже прошли первые соревнования – VI Всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Кубок Прихопёрья», в котором приняли участие более 120 участников не только из Саратовской области, но и других регионов Российской Федерации.

В ходе посещения ФОК «Газовик» о современных тенденциях развития греко-римской борьбы на прихоперской земле парламентарию рассказали старший тренер греко-римской борьбы Балашовской ДЮСШ Ф.Ф. Бабенко, а также известный балашовский тренер П.Е. Степанов. В свою очередь, проблемами и планами развития Балашовской детско-юношеской спортивной школы с парламентарием поделился директор ДЮСШ Г.И. Жуков.

Продолжая рабочий визит, С.Б. Суровов посетил СОШ села Барки, где, прежде всего, осмотрел спортивный зал. Там шли соревнования школьников по волейболу, и депутат передал учебному заведению новый спортивный инвентарь для занятий этим видом спорта (волейбольная сетка, мячи). При этом Сергей Борисович сам отправил один из новых волейбольных мячей в игру. Кроме того, в ходе общения с депутатом директор СОШ с. Барки Н.В. Ларионов сказал, что в 2016 году здесь был сделан комплексный ремонт в рамках партийного проекта «Единой России» «Ремонт спортивных залов сельских школ». Его результаты парламентарий мог оценить уже лично.

В Барках состоялся и приём граждан, на котором, помимо депутата облдумы, присутствовал глава Барковского МО А.В. Фефёлин. Примечательно, что встреча с барковцами прошла в новой общественной приёмной С.Б. Суровова, недавно открывшейся в селе для более быстрой систематизации обращений и организации помощи по принципу «шаговой доступности». Сельчане обратились к депутату облдумы с вопросами, связанными с тяжелым материальным положением, и просьбами об оказании содействия в разрешении сложных социально-бытовых вопросов. В свою очередь, Сергей Борисович дал положительный ответ на обращения жителей Барков.

Более того, нынешняя встреча явилась, своего рода, стартом для реализации принципиально нового проекта на селе - «Мобильной юридической помощи», которая стала реализовываться на базе общественной приёмной С.Б. Суровова в Барках. Поэтому сразу после депутатского приёма руководитель Юридической клиники СГЮА, кандидат юридических наук, доцент А.Н. Балашов и доктор юридических наук, профессор СГЮА О.В. Исаенкова провели первую встречу с барковцами в рамках функционирования новой социальной системы на селе.

«Именно с села Барки Балашовского района началась реализация важного социального проекта на селе – «Мобильной юридической помощи», благодаря чему жителям отдаленных населенных пунктов не придется выезжать в районные центры для того, чтобы получить компетентную правовую консультацию по тем или иным жизненным вопросам. Профессиональные юристы будут оказывать такую помощь бесплатно в выездном формате», – отметил С.Б. Суровов в ходе общения с представителями СМИ.

"БП" №;№50-51 от 6 апреля.