Растим патриотов

В конце ноября 2016 года в администрации Балашовского муниципального района состоялось первое организационное совещание по созданию местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Балашовского района.



Его участники - представители администрации города и района, военкомата, Собрания депутатов БМР, учебной авиационной базы, управления образования и общеобразовательных учреждений - разработали стратегию создания организации, утвердили состав штаба. «Юнармия» на начальном этапе объединит под своим флагом военно-патриотические детские клубы и объединения: «Поиск», «Школа юных космонавтов», кадеты из МБОУ СОШ № 9 имени П.А. Столыпина, «Щит и меч», отряд «Юных спасателей» из МОУ СОШ № 7. Для всех юнармейцев также предусмотрена единая атрибутика и форма.

Напомним, что военно-патриотическое движение школьников под названием «Юнармия» появилось в России два года тому назад по инициативе Министра обороны РФ С.К. Шойгу. И уже 29 октября 2015 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

А 29 июля 2016 года движение «Юнармия» получило государственную регистрацию, свой флаг, эмблему, форму и стало юридическим лицом. 1 сентября 2016 года военно-патриотическое движение начало свою официальную работу. Сегодня насчитывается уже более 70 региональных отделений. Отныне в её ряды вошли и учащиеся школ Балашовского муниципального района.

Скажем, что до 2020 года на территории России планируется создать более 100 центров военно-патриотического воспитания. Часть из них станет специализированными, где будут подготавливать отряды юных десантников, лётчиков, танкистов. Словом, юные патриоты получат азы будущих военно-учётных специальностей, которые востребованы в современной, сильной Российской армии и Военно-морском флоте.

В нашей школе, не откладывая дело в дальний ящик, уже 12 января 2017 года провели расширенное заседание юнармейцев. На нём присутствовали: автор этих строк, директор МОУ СОШ с. Хопёрское И.А. Смотрова, заместитель директора по ВР Л.А. Кобызева, учитель истории и обществознания С.Г. Васенев, руководитель отряда юных защитников правопорядка (ЮЗП) Т.Н. Щербакова и помощник начальника отдела по подготовке и призыву граждан на военную службу военного комиссариата города Балашов, Балашовского и Романовского районов Р.Ю. Чикунов.

Роман Юрьевич рассказал ребятам о военной службе, поступлении в вузы минобороны РФ, представил видеоролик о важных вехах российской истории. Состоялась презентация по истории создания юнармейского движения.

Участники поделились личным опытом работы в рамках программы «Юнармия».

На заседании обсудили вопросы, касающиеся торжественного приема кандидатов в члены отряда «Юнармия», приобретения формы, приняли совместный план работы с военным комиссариатом.

"БП" №№50-51 от 6 апреля.

