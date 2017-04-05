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Среда, 5 апреля 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Инициативы Общественного совета

На очередном заседании президиума Общественного совета Балашовского муниципального района рассмотрены вопросы  ремонта и содержания дорог, взаимодействия с органами местного самоуправления в рамках проведения общественной экспертизы нормативно-правовых актов.  
 

Член президиума Общественного совета Балашовского района Юрий Пятрин, имеющий большой опыт работы в качестве депутата Совета МО город Балашов и взаимодействия с городской администрацией, выступил с инициативой пересмотреть политику дорожной деятельности, проводимую органами местного самоуправления. Свои предложения общественник изложил в кратком, конкретном докладе.
По словам Юрия Пятрина, бюджетная обеспеченность городской дорожной деятельности, к сожалению,ежегодно снижается. Так,в 2014 г. она составляла 55 млн рублей. В 2015 - 29,4 млн рублей, в 2016 г. – 28,3 млн рублей, в 2017 г. – 26,14 млн рублей. Характерно, что при этом значительно выросли затраты на содержание дорог. В 2014 г. – 2,9 млн рублей. 2015г. – 14,4 млн рублей, 2016 г. – 8,5 млн рублей, 2017 г. – 13,74 млн рублей, а доля средств, выделяемая непосредственно на ремонт дорожного покрытия, снизилась (2014 г. – 32 млн рублей, 2015 г. – 1,2 млн рублей, 2016 г. – 7,1 млн рублей., 2017 г. – 5,1 млн рублей).  В результате большинство дорог находится в плачевном состоянии.
Выход Юрий Иванович видит  в пересмотре акцентов при формировании  бюджета района и увеличении финансирования мероприятий по дорожной деятельности. Инициативу Юрия Пятрина полностью поддержали Н.И. Ерёмин, О.Н. Морозова. Ольга Николаевна особо подчеркнула необходимость срочного ремонта дорог в сельской местности.
По мнению общественников, необходимо пересмотреть объемы финансирования имеющихся муниципальных программ, а от части из них и вовсе отказаться, сделав дороги приоритетным направлением развития городской инфраструктуры. Распыление бюджетных средств по большому количеству муниципальных программ не дает положительных результатов. Ряд из них, которые практически не работают, необходимо закрыть.
В целях уменьшения нагрузки на районный бюджет общественники приняли решение подготовить в ближайшее время обращение к врио губернатора Саратовской области В.В. Радаеву с предложением перевести на областное финансирование учреждения культуры – драматический театр, краеведческий музей и библиотечную систему.
Присутствующие на заседании президиума Общественного совета глава Балашовского муниципального района Александр Мельников и глава МО город Балашов Владимир Якубович откровенно поделились с общественниками своими трудностями в вопросах обеспечения жизнедеятельности города и района, выразили своё желание постоянно сотрудничать с общественниками в целях своевременного решения возникающих и волнующих население района проблем.

"БП" №№48-49 от 4 апреля.